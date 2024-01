Người ủng hộ Palestine biểu tình bên ngoài tòa án ICJ tại The Hague. Ảnh: AP.

“Nhóm pháp lý của Nam Phi đại diện cho người dân Nam Phi” - ông Dangor nói sau phiên điều trần của ICJ ngày 112/1. Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Israel rằng các quan chức Nam Phi đã ca ngợi Hamas sau cuộc tấn công ngày 7/10: “Đó là điều mà chúng tôi bác bỏ với thái độ khinh thường”.



Phiên tòa của ICJ xét xử việc Nam Phi kiện Israel với cáo buộc tội diệt chủng đã bắt đầu từ hôm qua 11/1.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài ICJ ở The Hague, quan chức Bộ Ngoại giao Palestine Ammar Hijazi nói rằng nhóm pháp lý của Israel “không thể đưa ra bất kỳ lập luận chắc chắn nào dựa trên thực tế và luật pháp”.

Ông nói thêm: “Những gì Israel cung cấp ngày hôm nay nhiều lời những nói dối đã được vạch trần,” ông nói thêm, đề cập đến những cáo buộc của Israel rằng các bệnh viện ở Gaza đang được sử dụng làm căn cứ quân sự.

“Ngoài ra, chúng tôi nghĩ rằng những gì nhóm Israel hôm nay đã cố gắng cung cấp chính là điều mà Nam Phi đã đưa họ tòa - và đó là, không có gì có thể biện minh cho tội diệt chủng”.

Bị cáo buộc phạm tội diệt chủng đối với người Palestine, hôm nay 12/1 Israel bào chữa tại tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc rằng cuộc chiến của họ ở Gaza là sự bảo vệ chính đáng cho người dân của họ và cáo buộc ngược lại rằng Hamas đã phạm tội diệt chủng.

Các nhà lãnh đạo Israel cho rằng cuộc tấn công trên không và trên bộ của họ ở Gaza như một phản ứng chính đáng đối với cuộc tấn công hôm 7/10 của Hamas, khi các chiến binh xông vào các cộng đồng Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin.

Cố vấn pháp lý Israel Tal Becker nói với khán giả tại phiên xử rằng đất nước này đang chiến đấu với một “cuộc chiến mà họ không bắt đầu và không muốn”.

Ông nói thêm: “Trong những trường hợp này, khó có cáo buộc nào sai trái và ác độc hơn cáo buộc chống lại Israel về tội diệt chủng,” ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng sự đau khổ khủng khiếp của dân thường trong chiến tranh là không đủ để buộc tội diệt chủng.

Các luật sư Nam Phi hôm 11/1 đã yêu cầu tòa án ra lệnh dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine. Quyết định về yêu cầu đó có thể sẽ mất vài tuần và toàn bộ vụ việc có thể kéo dài nhiều năm, và không rõ liệu Israel có tuân theo bất kỳ lệnh nào của tòa án hay không.

Lập luận tại tòa hôm nay, Israel tập trung vào sự tàn bạo của vụ tấn công ngày 7/10, trình chiếu video và âm thanh rùng rợn cho khán giả về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, trong đó có các cáo buộc chiến binh Hamas đối xử tàn bạo trong cuộc tấn công.

Luật sư Becker của Israel cho rằng yêu cầu của Nam Phi là một nỗ lực nhằm ngăn chặn Israel phòng thủ trước cuộc tấn công đó.

Nhưng ngay cả khi hành động để tự vệ, luật pháp quốc tế yêu cầu các quốc gia phải tuân theo các quy tắc chiến tranh và tòa án phải quyết định xem Israel có làm như vậy hay không.

Israel thường tẩy chay các tòa án quốc tế và các cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc, cho rằng chúng không công bằng và thiên vị. Nhưng lần này, các nhà lãnh đạo Israel đã thực hiện một bước đi hiếm hoi là cử một nhóm pháp lý cấp cao đến - một dấu hiệu cho thấy họ coi trọng vụ việc đến mức nào và có thể họ lo ngại rằng bất kỳ lệnh nào của tòa án đình chỉ hoạt động sẽ là một đòn giáng mạnh vào vị thế quốc tế của đất nước. .

Ông Becker cũng cáo buộc ngược lại rằng chính Hamas đã phạm tội diệt chủng.

Theo Bộ Y tế trên lãnh thổ do Hamas điều hành, hơn 23.000 người ở Gaza đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel. Gần 85% người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa, 1/4 cư dân ở khu vực này phải đối mặt với nạn đói và phần lớn miền bắc Gaza đã biến thành đống đổ nát.

Nam Phi cho rằng điều này tương đương với tội diệt chủng và là một phần trong nhiều thập kỷ Israel áp bức người Palestine.

“Quy mô tàn phá ở Gaza, việc nhắm mục tiêu vào các gia đình và dân thường, cuộc chiến tranh nhằm vào trẻ em, tất cả đều cho thấy rõ rằng ý định diệt chủng đã được hiểu rõ và đã được đưa vào thực tế. Mục đích rõ ràng là hủy hoại sinh mạng của người Palestine”, luật sư Nam Phi Tembeka Ngcukaitobi nói.

Nếu tòa án ra lệnh ngừng giao tranh và Israel không tuân thủ, nước này có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, mặc dù những lệnh trừng phạt đó có thể bị chặn bởi quyền phủ quyết của Hoa Kỳ, đồng minh trung thành của Israel.

Nhà Trắng từ chối bình luận về cách họ có thể phản ứng nếu tòa án xác định Israel phạm tội diệt chủng. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby gọi những cáo buộc này là “vô căn cứ”.

Vụ án đặc biệt này đi vào cốt lõi của một trong những cuộc xung đột khó giải quyết nhất thế giới. Những người biểu tình đã tập hợp bên ngoài tòa án hôm nay để biểu thị sự ủng hộ với cả hai bên. Người biểu tình ủng hộ Israel bày một chiếc bàn gần sân tòa án để dùng bữa ngày lễ Sabbath của người Do Thái với những chiếc ghế trống để tưởng nhớ các con tin vẫn bị Hamas giam giữ. Gần đó, hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã vẫy cờ và hô vang phản đối.

Vụ việc này cũng đánh vào bản sắc dân tộc của cả Israel và Nam Phi.

Israel được thành lập là một quốc gia Do Thái sau vụ tàn sát 6 triệu người Do Thái của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, đảng cầm quyền của Nam Phi từ lâu đã so sánh các chính sách của Israel ở Gaza và Bờ Tây với lịch sử của nước này dưới chế độ phân biệt chủng tộc của người da trắng thiểu số, vốn hạn chế hầu hết người da đen về “quê hương”.

Tòa án thế giới, nơi giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, chưa bao giờ phán xét một quốc gia phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng.