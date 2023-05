Jose Mourinho: “Người đặc biệt” chưa hết thời

Jose Mourinho là "ông vua của những trận chung kết"

Trên sân Ferenc Puskas (Hungary), trận chung kết Europa League giữa Sevilla và AS Roma hứa hẹn rất nhiều kịch tính với những điểm nhấn đáng chú ý. Tại đấu trường này, Sevilla đang là đội giàu thành tích nhất với 6 lần đăng quang với cột mốc ấn tượng thắng tuyệt đối 6 trận chung kết mà họ góp mặt.

Thế nhưng, với Mourinho, con số ấy chẳng có ý nghĩa gì dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng sở hữu thống kê vô cùng xuất sắc: Thắng cả 5 trận chung kết tại cúp châu Âu mà ông từng trải qua trong sự nghiệp. Đối diện với Sevilla rất có duyên tại Europa League, Mourinho đưa ra phát biểu theo đúng phong cách ngạo nghễ của mình khi khẳng định: "Lịch sử không xỏ giày ra sân".

Mùa trước, Mourinho đã giúp AS Roma giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử đội bóng này. Ảnh: SPORT

Ngoài lời nói, Mourinho còn có hành động gây chú ý mạnh khi chuẩn bị cho trận chung kết. Tờ Corriere Dello Sport của Italia đưa tin, Mourinho đã "cấm cửa" tất cả những người không có phận sự được tới sân tập Trigoria của AS Roma trước khi lên đường sang Hungary. Thậm chí, đội ngũ y tế cũng bị kiểm soát khi chỉ được làm việc riêng với Paulo Dybala, tiền đạo đang dính chấn thương và chưa chắc kịp bình phục để ra sân thi đấu.

Trước khi Mourinho đến AS Roma, đội bóng này từng 2 lần lọt vào chung kết cúp châu Âu (Cúp C1 mùa 1983/1984 và UEFA Cup mùa 1990/1991) nhưng đều thất bại. Khi Mourinho bắt đầu huấn luyện AS Roma vào mùa hè 2021, ông tuyên bố: "Mỗi năm tôi sẽ giúp đội bóng này giành ít nhất 1 danh hiệu". Ngay lập tức, truyền thông Italia cho rằng, Mourinho thực ra đã hết thời và lời nói của ông chỉ mang tính… khoác lác.

Nhưng Mourinho đã chứng tỏ, lối chơi xù xì mà ông luôn áp dụng từ Porto tới Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, M.U và Tottenham chưa hề hết hẳn giá trị. AS Roma của Mourinho đã chơi xuất sắc để lên ngôi vô địch Europa Conference League. Đó cũng là chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử AS Roma và bản thân Mourinho cũng tạo ra kỷ lục là HLV đầu tiên giành cả 3 cúp châu Âu (Champions League, Europa League và Europa Conference League).

Mourinho luôn biết cách chứng tỏ ông là "Người đặc biệt" thực sự. Ảnh: Football Italia

Ở trận bán kết lượt về Europa League, khi AS Roma làm khách trước Bayer Leverkusen, Mourinho đã sử dụng chiến thuật đã làm nên tên tuổi của ông. AS Roma trận đấu đó chỉ kiểm soát bóng trong 28% thời gian thi đấu, cả trận chỉ tung ra vẻn vẹn 1 pha dứt điểm và bóng đi không trúng khung thành. Nhưng hiệu quả mà AS Roma của Mourinho thu về là tuyệt đối: Họ hòa 0-0 và thắng chung cuộc 1-0 để lọt vào chung kết.

Mourinho có thể bị nhiều người ghét, nhưng có 1 điều chắc chắn là hầu hết các cầu thủ ở những đội bóng mà ông dẫn dắt luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho "Người đặc biệt". Ngoại lệ duy nhất là quãng thời gian cầm quân tại Tottenham, khi Mourinho sau đó đã chia sẻ, đây là câu lạc bộ duy nhất ông không hề có tình cảm khi làm việc.

AS Roma phải chạm trán Sevilla, đó chắc chắn là thử thách cực đại. Nhưng đây cũng chính là trận đấu của cả mùa giải, của tương lai với đội bóng này. Nếu vô địch, AS Roma sẽ có vé dự Champions League mùa sau và điều đó giúp họ có thêm cơ sở để giữ chân Mourinho.

Mourinho là người truyền lửa và được kỳ vọng sẽ giúp AS Roma vô địch Europa League. Ảnh: Marca

Lúc này, đã có thông tin cho rằng PSG đang liên hệ với Mourinho. Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của Mourinho chắc chắn là trận chung kết Europa League. Mourinho thực dụng, đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng với những người hâm mộ AS Roma ở thời điểm hiện tại, họ đang rất yêu mến Mourinho và sẵn sàng cổ vũ cho lối chơi chặt chẽ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha này áp dụng. Nếu AS Roma đăng quang, Mourinho sẽ một lần nữa chứng tỏ rằng, ông chưa hề hết thời.

Trong quãng thời gian 2 năm dẫn dắt AS Roma đã qua, Mourinho luôn khẳng định: "Ra sân không phải là 11 cầu thủ AS Roma mà là 11 chiến binh La Mã". Những liệu pháp tinh thần cực tốt của Mourinho đã giúp các học trò của ông luôn chơi rất máu lửa và AS Roma đang đứng trước cơ hội giành cúp châu Âu 2 năm liên tiếp.