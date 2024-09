Mới đây, Justin Timberlake đã nhận tội trong vụ án lái xe khi say rượu tại Sag Harbor, New York. Anh bị yêu cầu nộp phạt 500 đô la và thực hiện công việc phục vụ cộng đồng sau khi thừa nhận vi phạm "lái xe trong khi khả năng nhận thức bị suy giảm" theo luật của bang New York. Trước đó, Timberlake đã bị cáo buộc với tội danh nhẹ hơn là lái xe trong tình trạng máu có cồn.

Trong phiên tòa, Timberlake bày tỏ sự hối hận và thừa nhận sai lầm của mình. "Tôi đã không sống theo những tiêu chuẩn mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình. Tôi lẽ ra nên có sự phán đoán tốt hơn... Tôi hiểu rõ sự nghiêm trọng của việc này", anh nói.

Justin Timberlake nhận tội lái xe khi say rượu?

Thẩm phán không chỉ phạt tiền mà còn tuyên án Timberlake phải hoàn thành từ 25 đến 40 giờ làm công việc phục vụ cộng đồng tại một tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, Timberlake cũng được yêu cầu thực hiện một thông báo công khai về an toàn giao thông để cảnh báo người khác. Anh đã hoàn thành yêu cầu này ngay sau phiên tòa bằng cách phát biểu ngắn gọn trước giới truyền thông.

Justin Timberlake bên ngoài tòa án. Ảnh: IG.

Bên ngoài tòa án, Timberlake nhấn mạnh: "Dù bạn chỉ uống một ly, đừng lái xe. Có rất nhiều lựa chọn khác. Gọi một người bạn, sử dụng Uber hoặc đi taxi. Đây là một sai lầm mà tôi đã mắc phải, nhưng tôi hy vọng rằng những ai đang theo dõi và lắng nghe lúc này có thể học được từ sai lầm này. Tôi biết rằng mình chắc chắn đã học được".

Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2024 khi Justin Timberlake (43 tuổi) bị cảnh sát dừng xe vì anh đã lái xe lấn làn và không tuân thủ biển báo dừng. Theo báo cáo của viên cảnh sát, mắt của Timberlake "đỏ ngầu", "lờ đờ" và anh đã không qua được bài kiểm tra tỉnh táo tại hiện trường. Timberlake thừa nhận, anh đã uống một ly martini và đang trên đường về nhà theo sau bạn bè, nhưng từ chối thực hiện bài kiểm tra hơi thở.

Luật sư của Timberlake là Ed Burke đã phủ nhận cáo buộc, cho rằng thân chủ của ông say rượu. Ông khẳng định: "Điều quan trọng nhất cần biết về vụ án này là Justin không hề say rượu và không nên bị bắt vì lái xe khi say".

Theo luật New York, tội danh lái xe khi say rượu (DWI) thường được áp dụng khi nồng độ cồn trong máu (BAC) đạt 0,08 hoặc cao hơn. Tuy nhiên, Timberlake chỉ bị buộc tội lái xe khi khả năng bị suy giảm (DWAI), tương đương với mức BAC từ 0,05 đến 0,07. Các công tố viên đã phủ nhận việc Timberlake nhận được sự đối xử đặc biệt, cho rằng việc giảm nhẹ cáo buộc từ tội danh DWI xuống hành vi vi phạm DWAI là khá phổ biến đối với những người vi phạm lần đầu.