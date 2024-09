Vừa bị bão số 3 gây thiệt hại nặng nề, NSƯT Việt Hoàn vẫn tham gia đêm nhạc ủng hộ người dân vùng lũ

NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam chia sẻ, trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 ( bão Yagi) đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản tại các tỉnh, thành phố miền Bắc. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Bộ VHTTDL, các Nhà hát trực thuộc Bộ tổ chức các chương trình nghệ thuật nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra... Nhà hát Nghệ thuật Đương đại tổ chức đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm…", trích một phần doanh thu bán vé để ủng hộ người dân ở các địa phương bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3.

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm...". Ảnh: NHNTĐĐ

Đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm..." sẽ đưa khán giả trở về với những dấu ấn lịch sử hào hùng và vẻ đẹp lãng mạn của Thủ đô ngàn năm văn hiến, là hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, từ những giai điệu hào hùng của thời kỳ kháng chiến đến khúc hát ngọt ngào ca ngợi vẻ đẹp vượt thời gian của Thủ đô.

Ở đó, những giai điệu sâu lắng từng làm say đắm người yêu nhạc, yêu Hà Nội, yêu mùa Thu Hà Nội sẽ được gửi tới khán giả qua các giọng ca tên tuổi như: NSND Thanh Lam, NSND Mai Hoa, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ, Viết Danh, Thanh Thảo, An Thu An, Huệ Thương, Trung Sỹ, Phúc Đại, nhóm Phương Nam, nhóm Thời gian và ban nhạc Huyền Trung...

Đêm diễn được chia thành 3 chương: "Hà Nội - Ngày ấy", "Hà Nội – Những thời khắc hào hùng" và "Hà Nội hôm nay". Theo đó, người Hà Nội luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, hào hoa, tao nhã, tinh tế được thể hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Cũng bởi thế mà những ngày đầu của nên tân nhạc Việt Nam từ thập niên 1930, người Hà Nội luôn là cảm hứng bất tận của các nhạc sĩ nổi tiếng như: Dương Triệu Tước, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Văn Cao, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Thương... với các nhạc phẩm bất hủ: "Cung đàn xưa", "Mơ hoa", "Gửi gió cho mây ngàn bay", "Biệt ly", "Đêm đông"… đã khắc họa được khí chất hào hoa, phong nhã và thanh tao của người Hà Nội. Các tác phẩm lãng mạn này sẽ được trình diễn trong chương đầu tiên của đêm nhạc.

Nhiều biến động của lịch sử đã diễn ra sau đó với dấu mốc năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong cuộc Các mạng lịch sử của mùa Thu năm ấy, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội có ý nghĩa quyết định, thúc đẩy tổng khởi nghĩa thắng lợi trên phạm vi cả nước. Những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã bảo vệ Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Vừa bị bão số 3 gây thiệt hại nặng nề, NSƯT Việt Hoàn vẫn tham gia đêm nhạc để chia sẻ cùng bà con bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: NH

Và sau "Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng", ngày 10/10/1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón chào bộ đội cụ Hồ về tiếp quản Thủ đô… Những dấu mốc đáng nhớ này sẽ được tái hiện qua các ca khúc ở chương 2 như: "Cờ Việt Minh", "Mười chín tháng Tám", "Ba Đình nắng", "Bài ca Hà Nội", "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không"... Cũng trong mưa bom bão đạn, người Hà Nội lại hiện lên đầy tự tôn, đầy nghĩa khí, giàu lòng yêu nước, nhưng vô cùng lãng mạn được thể hiện qua các tác phẩm kinh điển của các tác giả Văn Cao, Hoàng Giác, Nguyễn Đình Thi, đó là các nhạc phẩm: "Tiến về Hà Nội", "Người Hà Nội", "Ngày về"…

Sau những thăng trầm lịch sử, Hà Nội trở về với vẻ đẹp thanh bình vốn có, Hà Nội – Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người – Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc với truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng; những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước sẽ được thể hiện sống động trong nhiều ca khúc ở chương 3 như: "Thu Hà Nội", "Một thoáng Tây Hồ", "Hà Nội mùa thu trong em", "Hà Nội một trái tim hồng", "Hà Nội đêm trở gió", "Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội"…

NSƯT Việt Hoàn cùng các nghệ sĩ sẽ thể hiện nhiều ca khúc ngợi ca Hà Nội

Trong số các ca khúc viết về Hà Nội, "Hướng về Hà Nội" được đánh giá là ca khúc trữ tình vào loại bậc nhất. Những ca từ, giai điệu và hình ảnh trong ca khúc toát lên vẻ đẹp hào hoa rất đỗi đặc trưng của người Tràng An. Ca khúc này được nhạc sĩ Hoàng Dương viết xong trong một đêm khi đi sơ tán ở vùng ngoại thành. Ông viết ca khúc vào giai đoạn cuối 1953 đầu 1954 lúc đấy Hà Nội chưa giải phóng.

Bao năm qua, ca khúc vẫn luôn làm đắm say người Hà Nội và cả khách phương xa khi đặt chân đến mảnh đất này. Nhạc phẩm từng được nhiều giọng ca thể hiện. Hát "Hướng về Hà Nội" trong đêm nhạc sắp tới, NSND Thanh Lam chia sẻ: "Là người con sinh ra tại mảnh đất nghìn năm văn hiến, mỗi lần đứng trên sân khấu hát bài này, tôi luôn cố gắng truyền tải những cảm xúc của mình đến với khán giả. Tôi muốn mọi người cũng cảm nhận được cái hồn của Hà Nội, cái đẹp của Hà Nội qua âm nhạc".

Diva Thanh Lam sẽ thể hiện các ca khúc về Hà Nội. Ảnh: NH

Bên cạnh đó, ca khúc "Người Hà Nội" từ khi mới ra đời và trải qua 70 năm vẫn ngân vang, góp phần tạo thêm sức mạnh và ý chí quyết chiến quyết thắng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng hòa bình. Vinh dự khi thể hiện tác phẩm này, ca sĩ Viết Danh cho biết: "Bài hát ca ngợi Hà Nội và những dấu ấn lịch sử cùng người Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Qua việc thể hiện bài hát này, tôi muốn gửi gắm tới khán giả những hình ảnh sống động về sự kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Thủ đô mảnh đất ngàn năm văn hiến".

Đêm nhạc "Hà Nội – Những tháng năm..." như một hành trình khám phá về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội. Qua những giai điệu âm nhạc, khán giả sẽ được đắm mình trong không gian của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.