Sau khi Justin Timberlake bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, cuộc hôn nhân của anh và Jessica Biel lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, những người thân cận với cặp đôi tiết lộ rằng, Biel không hề nao núng trước sóng gió, cô vẫn kiên quyết sát cánh cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này.



"Cô ấy sẽ không rời bỏ anh ấy. Jessica vẫn rất buồn về hành động gần đây của Justin, nhưng cô ấy đã đồng ý sẽ cùng anh ấy giải quyết vấn đề này", một nguồn tin thân cận chia sẻ với Us Weekly. Tình yêu và sự ủng hộ vững chắc của Biel dành cho Timberlake được thể hiện rõ ràng, nhưng vẫn còn có những lo lắng về hành vi của chồng và ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng đến gia đình họ.

Jessica Biel vững vàng bên Justin Timberlake giữa "tâm bão" chồng lái xe say xỉn

Jessica Biel sát cánh cùng Justin Timberlake vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: IG.

Vụ việc gây ra cơn bão truyền thông này xảy ra vào ngày 18/6, khi Timberlake bị cảnh sát Sag Harbor, New York bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo báo cáo của cảnh sát, nam ca sĩ có những dấu hiệu điển hình của người say rượu như mắt đỏ ngầu, hơi thở nồng nặc mùi cồn và không thể thực hiện các bài kiểm tra tỉnh táo tại chỗ.

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi nổi tiếng này phải đối mặt với những tin đồn và sóng gió tình cảm, kể từ khi kết hôn vào năm 2012. Năm 2019, Timberlake từng bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật quá mức với bạn diễn Alisha Wainwright trong bộ phim "Palmer", gây ra nhiều đồn đoán về việc anh không chung thủy với vợ. Tuy nhiên, Biel đã chọn cách tha thứ và tiếp tục đồng hành cùng chồng trong suốt thời gian qua.

"Cô ấy đã ở bên anh ấy rất lâu rồi", một người bạn của cặp đôi cho biết. "Uống vài ly với bạn bè là một chuyện. Nhưng uống quá chén đến mức bị bắt vì lái xe khi say xỉn lại là chuyện hoàn toàn khác. Cuộc hôn nhân của họ đã gặp không ít khó khăn khi Justin đi lưu diễn, phải dựa vào FaceTime để giữ liên lạc. Giờ đây, nỗi sợ hãi về những ngày tháng sóng gió phía trước lại càng lớn hơn", người này nói tiếp.

Về phía Timberlake, anh đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình trong buổi biểu diễn "Forget Tomorrow World Tour" tại Chicago. "Đã là một tuần khó khăn. Tôi biết đôi khi tôi rất khó để yêu thương, nhưng các bạn vẫn tiếp tục làm điều đó và tôi cũng yêu các bạn", nam ca sĩ chia sẻ với khán giả, đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của vợ và người hâm mộ.

Cặp đôi đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, kể từ khi kết hôn vào năm 2012. Ảnh: BT.

Mặc dù vụ việc lái xe khi say xỉn chắc chắn đã gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ của họ nhưng cả Timberlake và Biel đều thể hiện quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn. "Jessica lo lắng cho anh ấy, nhưng Justin đã hứa anh sẽ sửa chữa mọi thứ. Họ đã đi được một chặng đường dài và hiện đang ở một thời điểm rất gắn bó. Mối quan hệ của họ bền chặt hơn bao giờ hết", nguồn tin khẳng định. Lời hứa này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng khi cặp đôi đang phải đối mặt với những áp lực từ sự nghiệp và cuộc sống riêng tư.

Hiện tại, Timberlake có lẽ sẽ tập trung vào việc lấy lại hình ảnh của mình cả về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp. Việc nam ca sĩ thừa nhận sai lầm và cam kết sửa chữa là những bước đi đúng đắn. Trong khi đó, sự ủng hộ vững chắc của Biel sẽ là nền tảng vững chắc để họ cùng nhau hàn gắn và xây dựng lại niềm tin.