Kẻ bạo hành dã man con ruột 6 tuổi ở Bắc Ninh: Cháu tự ngã gãy tay

Trước đó, đêm 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh truy bắt Kiên khi đối tượng được xác định đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở ngõ 204 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc truy bắt không thành, các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức truy vết, tìm kiếm Kiên.



Đến rạng sáng 9/9, các đơn vị Công an tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội đã đột kích vào căn nhà số 208 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội và bắt giữ thành công đối tượng.



Theo cơ quan CSĐT Công an TX. Từ Sơn, Đặng Trung Kiên là đối tượng có nhiều tiền án và có quan hệ phức tạp với các đối tượng hoạt động về ma túy. Hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Trung Kiên về 3 tội "Hành hạ con đẻ" (theo điều 185 Bộ luật hình sự 2015); "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" (Điều 304) và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (Điều 249); Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thị Nương, sinh năm 1984, ở thôn Nam Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (bạn gái Kiên) về tội "Chống người thi hành công vụ" (theo Điều 330 Bộ luật hình sự).