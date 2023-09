Kẻ đâm tử vong Trung úy Công an ở Thái Bình có thể bị xử lý thế nào?

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tiến Mạnh (SN 2002, quê xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người".



Võ Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Võ Tiến Mạnh được xác định là kẻ đã đâm gục Trung úy Công an thị trấn An Bài Đỗ Văn Tú khi anh Tú đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan điều tra, Võ Tiến Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi đâm tử vong Trung úy Tú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), cán bộ Công an thị trấn An Bài đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ xuất hiện 1 đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Trung úy Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tập trung cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã không qua khỏi.

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với diễn biến sự việc cho thấy hành vi của đối tượng rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Ngay khi tiếp cận với đồng chí trung úy công an, đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng và dẫn đến nạn nhân tử vong. Điều đáng chú ý đối tượng biết rõ nạn nhân là công an nhưng vẫn ra tay sát hại.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nhân thân lý lịch của đối tượng, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, xác định ngoài hành vi giết người thi hành công vụ, đối tượng còn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Hành vi dùng dao tấn công, sát hại trung úy công an là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ, giết người thi hành công vụ nên khung hình phạt có thể đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình" – ông Cường nêu quan điểm.

Vị chuyên gia cho rằng, vụ án một lần nữa cho thấy sự suy suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, nhân cách của một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện nay. Chỉ vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác, kể cả người đó là người thi hành công vụ.

Đây là hành vi đáng báo động nên đòi hỏi cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức nhân cách, giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ.

Với những đối tượng bất hảo, thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật từ khi tuổi đời còn rất nhỏ, cần phải có những biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ sớm để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với xã hội.