Kẻ tiếp theo trong đường dây mua bán 88 bánh heroin lĩnh án

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Sùng A Sếnh (SN 1980, trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).



Sếnh là đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 88 bánh heroin tại Hưng Yên vào cuối năm 2018.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, vào khoảng 2h50 ngày 31/12/2018, tại thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 2 chiếc xe ô tô.

Trong đó có 1 chiếc mang biển kiểm soát 89C 045.14 nhãn hiệu VEAM, có 3 đối tượng là Ngần Văn Tuấn (SN 1974), Vì Văn Sen (SN 1990), Hà Văn Sơn (SN 1999), đều ở tỉnh Hòa Bình và xe ô tô mang biển kiểm soát 89A 080.92 do Nguyễn Thị Thủy (SN 1979, Hưng Yên) điều khiển đang có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sùng A Sếnh tại phiên sơ thẩm.

Qua kiểm tra 2 xe ô tô trên, lực lượng chức năng phát hiện 50 bánh Heroine có tổng khối lượng 17.660,5 gam và 2.954,1 gam Methamphetamine.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tuấn, Sen, Sơn và Thủy.

Kết quả điều tra đã xác định, Tuấn và Sen đã mua số ma túy trên của Sếnh để bán lại cho Thủy.

Ngày 23/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sếnh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Do Sếnh đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã Sếnh. Ngày 07/11/2019, Sếnh bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng còn xác định từ đầu tháng 9/2018 đến đầu tháng 12/2018, Sếnh đã đi mua 38 bánh heroine, tổng khối lượng 13.421,98 gam để về bán lại cho Tuấn và Sen, sau khi mua của Sếnh, hai đối tượng đã bán lại số ma túy trên cho Thủy.

Như vậy, Sùng A Sếnh, Nguyễn Thị Thủy, Ngần Văn Tuấn và Vì Văn Sen phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép tổng số 88 bánh heroin, có tổng khối lượng là 31.082,48 gam và 2.954,1 gam Methamphetamine.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm của Toà án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án tử hình đối với Sếnh.

Đối với Hà Văn Sơn quá trình điều tra xác định, Sơn không biết trên xe ô tô có cất giấu ma túy nên không có căn cứ để xử lý về tội phạm về ma túy cũng như tội phạm khác.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sùng A Sếnh với mức án cao nhất là tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy", phạt bổ sung bị cáo 150 triệu đồng, truy thu của bị cáo số tiền 80 triệu đồng thu lời bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 15/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt 3 án tử hình đối với các bị cáo Thủy, Tuấn và Sen.

Đồng thời tịch thu 2 xe ô tô và toàn bộ điện thoại của các bị cáo, truy thu số tiền 448 triệu đồng các đối tượng thu lời bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy; phạt bổ sung các bị cáo số tiền từ 100 đến 250 triệu đồng.