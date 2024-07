Kem chống nắng Dr.Baumann – Dòng sản phẩm chất lượng cao đến từ Đức

Kem chống nắng Dr.Baumann – Mỹ phẩm có tính nhân văn.

Dr.Baumann là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Đức. Hơn 34 năm trước, Dr.Baumann đã tiên phong trong việc nghiên cứu và cho ra mắt kem chống nắng Dr.Baumann Sun Lotion Factor 25. Đây là dòng mỹ phẩm được nghiên cứu theo công nghệ chất lượng, cam kết lành tính, có thành phần thiên nhiên.

Kem chống nắng Dr.Baumann có công dụng bảo vệ da dưới 3 tầng bao gồm: Tầng chống nắng tự nhiên, tầng chống nắng vật lý và tầng chống nắng hóa học. Sản phẩm an toàn đối với tất cả loại da, kể cả da mỏng, nhạy cảm, kích ứng, phụ nữ mang thai…

Chống nắng Dr.Baumann Sun Lotion Factor 25 bảo vệ da tận sâu bên trong.

Đại diện nhà sản xuất của hãng Dr.Baumann tuyên bố thành phần kem chống nắng an toàn và được Bộ Y tế kiểm định chặt chẽ. Cam kết không chứa các chất gây hại như oxybenzone hay octinoxate, Avobenzone,Homosalate, Octocrylene. Nhờ đó, khi sử dụng, làn da được bảo vệ tối ưu mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Dr.Baumann Sun Lotion Factor 25 không những bảo vệ da khỏi những tác động từ tia UVB. UVA mà còn hỗ trợ giữ ẩm, giúp da có được độ mềm mịn dịu nhẹ và săn chắc. Khác với những dòng chống nắng bết rít thông thường, Dr.Baumann giúp thẩm thấu sâu trong da và có được sự dịu nhẹ khi chạm.

Đằng sau sản phẩm kem chống nắng Dr.Baumann đem đến giá trị nhân văn cực kỳ sâu sắc. Ngay từ khi thành lập, Dr.Baumann đã cam kết các dòng sản phẩm lành tính, không sử dụng các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Đây là việc làm ý nghĩa mang giá trị nhân văn, nâng cao ý thức bảo vệ động vật, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Ngoài ra, hãng Dr.Baumann chú trọng tuyên ngôn "First do no harm", có nghĩa là không được làm hại đến làn da và sức khỏe của người dùng. Nhờ sự an toàn, lành tính và giá trị nhân văn sâu sắc mà dòng mỹ phẩm Dr.Baumann đã được Sơn Tùng M-TP tin chọn, sử dụng và sản phẩm xuất hiện trong phác đồ điều trị của các phòng khám da liễu, spa…

Những lý do nên lựa chọn kem chống nắng Dr.Baumann

Ngoài việc đem đến thành phần an toàn và có tính nhân văn sâu sắc. Mỹ phẩm Dr.Baumann nói chung và Kem chống nắng Dr.Baumann Sun Lotion Factor 25 nói riêng còn cam kết về giá thành cạnh tranh.

Mặc dù là sản phẩm có xuất xứ từ Đức, tuy nhiên chống nắng Dr.Baumann hiện có 2 loại chỉ với mức giá là 958.000 VND/tuýp 75ml và 1.738.000 VND/ 200ml. Sở dĩ chi phí vô cùng cạnh tranh là nhờ Dr.Baumann sản xuất tại nhà máy riêng. Đặc biệt các dòng sản phẩm cam kết không dùng bao bì hộp giấy, không dùng chai lọ khó phân hủy, không sử dụng thành phần hóa học khó phân hủy. Nhờ việc tiết kiệm chi phí gia công, sản xuất để bảo vệ môi trường mà giá thành của kem chống nắng Dr.Baumann cực kỳ tốt.

Đại diện nhà sản xuất cam kết chất lượng, an toàn của sản phẩm.

Việc cắt giảm toàn bộ những chi phí sản xuất không cần thiết giúp Dr.Baumann chú trọng nâng cao đến chất lượng sản phẩm. Kem chống nắng Dr.Baumann Sun Lotion Factor 25 ưu việt, được nhiều người lựa chọn, là dòng sản phẩm chất lượng bán chạy trên thị trường.

Kem chống nắng của hãng Dr.Baumann được kiểm duyệt chặt chẽ và đạt tiêu chuẩn da liễu Bionome. Với nhiều những ưu điểm lớn cùng giá thành tốt, Kem chống nắng Dr.Baumann Sun Lotion Factor 25 đã được hàng triệu khách hàng yêu thích lựa chọn. Nếu khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, hãy nhanh chóng liên hệ với hãng để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.