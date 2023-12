Bình Dương khẳng định không có tình trạng sản xuất công nghiệp lén xả thải ra kênh Ba Bò

Nước thải công nghiệp đạt quy chuẩn trước khi thải ra kênh Ba Bò

Tình trạng chất lượng nước kênh Ba Bò có dấu hiệu ô nhiễm trở lại thời gian gần đây khiến nhiều người dân ở Bình Dương bức xúc, đề nghị ngành chức năng xem xét kiểm tra, xử lý nguồn nước.

Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội Bình Dương năm 2023 được tổ chức ngày 27/12, ông Ngô Thành Mua - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT) cho biết, không có tình trạng sản xuất công nghiệp lén xả thải ra kênh Ba Bò.

Kênh Ba Bò nằm giáp ranh giữa TP.Thuận An (Bình Dương) và TP.Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: Trần Khánh

Theo Sở TNMT Bình Dương, từ năm 2017, chất lượng nước kênh Ba bò đã dần được cải thiện, các nguồn ô nhiễm công nghiệp cơ bản đã được kiểm soát.

Hai KCN Sóng Thần 1, và Sóng thần 2 đã hoàn thành xong việc xây dựng tuyến thoát nước sau xử lý ra hồ điều tiết, không còn thải ra kênh Ba Bò.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ và vi sinh còn khá cao. Nguyên nhân do nước thải từ các khu dân cư, các hàng quán giải khát, ăn uống, các khu nhà trọ dọc kênh Ba Bò còn xả rác thải và nước thải trực tiếp xuống lòng kênh.

Năm 2022, Bình Dương và TP.HCM ký kết Kế hoạch tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Sở TNMT TP.HCM và Sở TNMT Bình Dương phối hợp kiểm soát, giải quyết ô nhiễm kênh Ba Bò và tuyến thoát nước lưu vực suối Nhum – suối Xuân Trường – suối Cái.

Ông Ngô Thành Mua - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT) trả lời báo chí về phản ánh ô nhiễm kênh Ba Bò. Ảnh: Trần Khánh

Sở TNMT Bình Dương kiểm tra, giám sát 24/24 giờ chất lượng nước thải của 2 KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 thông qua hệ thống giám sát quan trắc nước thải tự động.

Kết quả giám sát cho thấy, nước thải sau xử lý của 2 KCN này đạt quy chuẩn trước khi thải ra kênh Ba Bò.

Ô nhiễm hữu cơ trên kênh Ba Bò

UBND các phường Bình Hòa (TP.Thuận An); phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp, (TP.Dĩ An) đã phối hợp với Ban quản lý chuyên ngành nước thải tỉnh vận động các hộ dân đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An, Dĩ An.

Hiện nay, tỷ lệ đấu nối nước thải sinh hoạt của các hộ dân vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Thuận An là 22,32%, tăng 2,93% so với năm 2022; ở Nhà máy xử lý nước thải Dĩ An là 27,13%, tăng 3,78% so với năm 2022.

Kênh Ba Bò tiếp nhận nước thải công nghiệp từ KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 cùng với nước thải sinh hoạt của hàng chục ngàn người dân xung quanh trước khi chảy ra sông Sài Gòn. Ảnh: Trần Khánh

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên kênh Ba Bò 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy, hàm lượng các chất ô nhiễm hữu cơ giảm so với các năm. Một số thời điểm, hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ vượt quy chuẩn xấp xỉ 1,5 lần.

Nguyên nhân là còn một bộ phận người dân có ý thức chưa cao nên còn xả rác trực tiếp xuống lòng kênh, tỷ lệ đấu nối nước thải sinh hoạt có tăng nhưng chưa cải thiện nhiều so với lượng dân cư và số hộ dân trên địa bàn.

Ông Ngô Thành Mua cho biết, thời gian tới, Sở TNMT Bình Dương và Sở TNMT TP.HCM sẽ tiếp tục vận động người dân đấu nối nước thải sinh hoạt về các Nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung, để giảm thiểu tối đa lượng nước thải sinh hoạt từ các hộ dân cư thải trực tiếp ra môi trường.

Theo Sở TNMT Bình Dương, một số thời điểm, hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ vượt quy chuẩn, có phần nguyên nhân từ phía người dân. Ảnh: Trần Khánh

Sở sẽ vận động người dân không xả rác thải trực tiếp xuống kênh Ba Bò, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có xả nước thải vào lưu vực kênh Ba Bò.

Trước đó, báo Dân Việt đã phản ánh việc kênh Ba Bò có dấu hiệu ô nhiễm trở lại, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống bên dòng kênh. Theo phản ánh của người dân địa phương, có tình trạng lén lút xả thải ra kênh Ba Bò, nhất là những ngày trời mưa nên người dân tiếp tục sống chung với mùi hôi thối.

Kênh Ba Bò là con kênh nằm giáp ranh giữa TP.Thuận An (Bình Dương) và TP.Thủ Đức (TP.HCM). Hằng ngày, kênh Ba Bò tiếp nhận nước thải công nghiệp từ KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 cùng với nước thải sinh hoạt của hàng chục ngàn người dân xung quanh trước khi chảy ra sông Sài Gòn.