Kẹp chân vào nan hoa xe đạp, nhiều trẻ lộ gân, hoại tử gót nghiêm trọng

Ngày 12/7, tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương ngày cho biết, thời gian gần đây, các bác sĩ Đơn vị bỏng - Khoa Chỉnh hình của bệnh viện liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp trẻ bị kẹp gót chân vào nan hoa xe đạp khi xe đang di chuyển, gây tổn thương nghiêm trọng.

Lộ gân chân vì đưa chân vào nan hoa xe đạp

Gần nhất là bé gái N.H (6 tuổi, ở Nam Định) không may bị kẹt gót chân vào nan hoa xe đạp, gây ra vết thương rách da phức tạp, lộ gân gót chân trái.

Bệnh nhân được chuyển đến Đơn vị Bỏng, khoa Chỉnh hình, Bệnh Viện Nhi Trung ương sau khi điều trị tại tuyến cơ sở không đỡ. Tình trạng vết thương vùng gót chân của trẻ khá nghiêm trọng, lộ gân và đã xuất hiện tình trạng viêm, hoại tử, chảy dịch.

Bé gái bị tổn thương gót chân nghiêm trọng do kẹp gót chân vào nan hoa xe đạp đang được điều trị. Ảnh BVCC



Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chỉ định phẫu thuật cắt lọc và chuyển vạt da che phủ khuyết hổng, chăm sóc và rửa vết thương hàng ngày. Hiện sức khoẻ trẻ ổn định và đã được ra viện.

Cũng điều trị tại Đơn vị bỏng, khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương là bé gái T.M (3 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bị gãy 1/3 xương gót, hoại tử da gót chân.

Được biết, trước khi nhập viện trẻ được người nhà chở đi chơi bằng xe đạp, không may chân trẻ vướng chân vào nan hoa xe đạp. Sau tai nạn, trẻ đau nhiều vùng gót chân trái và được người nhà cho đến phòng khám tư gần nhà để thay băng, rửa vết thương hàng ngày.

Tuy nhiên, khoảng 3 ngày sau đó, gia đình quan sát thấy chân trẻ có dấu hiệu bị nhiễm trùng nên đã đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và điều trị.

Vết thương gót chân khó điều trị

Theo bác sĩ Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị bỏng, Phó trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc chở trẻ đi lại bằng xe đạp/xe máy thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho trẻ nếu không có các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ (lắp ghế ngồi cho trẻ nhỏ, lắp lưới bảo vệ vùng để chân ở bánh sau xe..).

Tại Đơn vị bỏng, khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian vừa qua, tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, hoại tử phần mềm da gót chân do vô tình kẹt chân vào bánh xe đạp, xe máy khi xe đang lăn bánh trên đường.

Mặc dù vết thương ở gót chân tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan và không được xử trí ban đầu tốt thì tỉ lệ nhiễm trùng, hoại tử từ vết thương rất cao.

Bác sĩ Sáng cho biết, do tổn thương ngoài do ma sát mài mòn phần mềm còn do bỏng nhiệt sinh ra do ma sát nên tổn thương thường sâu, ngoài ra gót chân là nơi chịu lực tì đè, vận động thường xuyên và mạch máu nuôi dưỡng kém nên khả năng lành vết thương cũng kém hơn nơi khác.

Vết thương gót chân khiến trẻ đau đớn và điều trị rất dài ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bên cạnh đó bánh xe là nơi dính nhiều bụi đất, là chỗ ẩn náu tốt của vi khuẩn nên đa phần các vết thương do kẹt bánh xe gây ra đều có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Bác sĩ Sáng khuyến cáo, cha mẹ, người lớn nên hạn chế tối đa việc để trẻ ngồi một mình ở yên sau xe. Nguyên nhân là trẻ nhỏ thường hiếu động, khó ngồi yên nên trong quá trình xe chạy, trẻ thường lệch dần về một bên, khi xe bị xóc, nghiêng hoặc thay đổi tốc độ đột ngột có thể khiến gót chân kẹt vào nan xe, thậm chí ngã khỏi xe.

Đối với trẻ nhỏ cần dùng đai để cố định khi chạy xe trên đường để con tránh gặp tai nạn đáng tiếc.

Nên lắp lưới bảo vệ bánh sau xe đạp, ghế ngồi trên xe cho trẻ nhỏ.

Nếu trẻ bị kẹt chân kẹt chân vào bánh xe, cha mẹ nên cho trẻ đi khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được hướng dẫn chăm sóc và điều trị đúng, kịp thời, giúp giảm các biến chứng và di chứng đáng tiếc cho trẻ.