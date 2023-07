Cô gái 26 tuổi chỉ còn 38kg sau 4 tháng nuốt nghẹn do bệnh hiếm gặp

Tin từ Bệnh viện Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhân bị bệnh "nuốt nghẹn" do bị co thắt tâm vị.



Sụt 10kg vì nuốt nghẹn, nôn nhiều suốt 4 tháng

Bệnh nhân là chị N.A.T (26 tuổi, trú tại Cam Thành Bắc, Cam Long, Khánh Hoà). Chị chia sẻ đã bị nuốt nghẹn 4 năm nay, tăng dần nghẹn khi ăn uống và thường nôn thức ăn ra. Mặc dù đã chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Khi nhập viện, bệnh nhân đã bị sút 10kg, chỉ nặng 38kg.

Phẫu thuật điều trị co thắt tâm vị cho bệnh nhân bị "nuốt nghẹn" suốt 4 tháng đến từ Khánh Hòa.

Qua lời giới thiệu, bệnh nhân đã cất công ra Bệnh viện Quảng Ninh để "cầu cứu" các bác sĩ. Tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bao gồm: nội soi thực quản dạ dày, X-quang thực quản cản quang và chụp cắt lớp lồng ngực ngực.

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân có thực quản giãn lớn, tâm vị bị co thắt và được chỉ định phẫu thuật.

“Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp và hoàn thành trong vòng 2 giờ. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi đường bụng (phẫu thuật Heller) kết hợp tạo van chống trào ngược dạ dày – thực quản.

Qua nội soi ổ bụng, lớp cơ vòng đã được cắt sát đến lớp dưới niêm mạc, chỗ hẹp xơ cứng được giải phóng và mở rộng hoàn toàn. Dự kiến bệnh nhân có thể ăn uống trở lại và ra viện trong vài ngày tới.” - Bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ ngày 11/7.

"Nuốt nghẹn" do chứng rối loạn đường tiêu hóa hiếm gặp

Theo bác sĩ Hùng, co thắt tâm vị là một chứng rối loạn hiếm gặp ở đường tiêu hoá, khiến việc nuốt thức ăn và chất lỏng gặp khó khăn khi đi qua thực quản (ống kết nối giữa miệng và dạ dày).

Co thắt tâm vị thường xảy ra ở người lớn từ 25 – 60 tuổi và ít hơn 5% trường hợp xảy ra ở trẻ em. Khởi đầu do thần kinh chi phối thực quản – được cho là do vi rút hoặc bệnh tự nhiễm, dẫn đến thoái hóa đám rối thần kinh, làm mất chức năng co bóp của thực quản.

Từ đó, thức ăn ứ đọng lại thực quản lâu ngày gây viêm loét, xơ chai, làm bệnh càng thêm trầm trọng.

"Co thắt tâm vị nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng như: viêm/loét thực quản, suy dinh dưỡng, viêm phổi và có nguy cơ tiến triển thành ung thư thực quản.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nôn ói, trào ngược, sụt cân, khó nuốt xảy ra, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời để tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra", bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Cuộc mổ giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nuốt nghẹn nhiều năm nay.

Bác sĩ Hùng cũng cho biết, phẫu thuật nội soi co thắt tâm vị là một kỹ thuật khó, đòi hỏi thực hiện tỉ mỉ. Vì vậy, người dân khi bị nuốt nghẹn, nôn nhiều cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.