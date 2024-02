M.U thắng trong "trận cầu 6 điểm"

Ở lượt đi tại Premier League mùa này, M.U từng bị Aston Villa dẫn 2 bàn ngay trên sân nhà Old Trafford. Sau đó, M.U đã ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc 3-2.

Tại "thánh địa" Villa Park, thành tích của Aston Villa thời gian gần đây đã sa sút trông thấy. Sau chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, Aston Villa đã hòa 1, thua 2 trong 3 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Hojlund ghi bàn trận thứ 5 liên tiếp ở Premier League khi mở tỷ số cho M.U. Ảnh: SP

Chạm trán một Aston Villa đang có dấu hiệu thụt lùi về phong độ, M.U đã chớp thời cơ rất tốt để giành chiến thắng trong "trận cầu 6 điểm" của ảnh hưởng lớn đến cuộc đua top 4. Trong cả trận đấu, M.U giữ bóng ít hơn (45% so với 55% của Aston Villa), dứt điểm ít hơn (10 so với 16 của Aston Villa), dứt điểm trúng đích cũng ít hơn (5 so với 10 của Aston Villa), được hưởng phạt góc ít hơn (8 so với 10 của Aston Villa). Tuy nhiên, M.U lại làm được điều quan trọng nhất là ghi được nhiều bàn thắng hơn đội chủ nhà.

2 ngôi sao đã vào vai "siêu anh hùng" để ghi bàn cho M.U ở trận này là Hojlund (phút17) và McTominay (phút 86). Bàn gỡ của Aston Villa được ghi do công của Douglas Luiz vào phút 67.

Thắng chung cuộc 2-1, M.U có 41 điểm vẫn đứng thứ 6 nhưng đã rút ngắn khoảng cách điểm số với chính Aston Villa (đứng thứ 5) xuống còn 5 điểm. Quỷ đỏ hiện còn kém đội xếp thứ 4 là Tottenham 6 điểm. Trong bối cảnh mùa giải 2023/2024 vẫn còn 14 vòng nữa, cơ hội để M.U mơ về top 4 là tương đối khả thi.

Với pha ghi bàn quyết định giúp M.U giành thắng lợi, McTominay đã có 7 bàn thắng ở Premier League mùa này. Tiền vệ người Scotland tiếp tục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của M.U tính đến thời điểm hiện tại.

McTominay ghi bàn quyết định giúp M.U đánh bại Aston Villa. Ảnh: SP

Đáng chú ý, đây là trận thứ 3 liên tiếp, McTominay ghi bàn hoặc có kiến tạo để đồng đội lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của McTominay ghi sau phút 85 và là lần thứ 4 anh "xé lưới" đối phương sau khi vào sân thay người. Đó là những thông số cho thấy tầm quan trọng và khả năng tạo đột biến rất cao của McTominay.

Với tiền đạo Hojlund, sau chuỗi trận tịt ngòi rất dài ở Premier League tính từ đầu mùa, chân sút người Đan Mạch đã "nổ súng" trong 5 trận gần đây nhất. Điều này giúp M.U thăng hoa trong năm 2024 với 6 trận bất bại (5 thắng, 1 hòa), trong đó họ thắng 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nếu Hojlund vẫn thi đấu bùng nổ, M.U hoàn toàn đủ khả năng có được thành tích tốt trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Kết quả các trận đấu:

Bảng xếp hạng: