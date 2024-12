Kết quả ĐT Việt Nam vs Philippines: May mắn giành 1 điểm, HLV Hoàng Văn Phúc thắc mắc! ĐT Việt Nam may mắn hòa Philippines, HLV Hoàng Văn Phúc thắc mắc 1 điều!

Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng việc HLV Kim Sang-sik thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát ĐT Việt Nam khi làm khách của Philippines là một điều khó hiểu!