Tagueu ghi bàn thắng thứ 1000 trong lịch sử Hà Nội FC

Nếu như các CLB khác tại V.League đã có trận đấu thứ hai tại Night Wolf V.League 2023/2024, thì tối nay, Hà Nội FC mới xuất trận tại đấu trường đỉnh cao trong nước. Lý do là trận đấu ở vòng 1 giữa Hà Nội FC và chủ nhà B.Bình Dương đã được hoãn sang ngày 24/11 do đội bóng Thủ đô bận làm nhiệm vụ tại AFC Champions League.

Dưới thời HLV Lê Đức Tuấn, Hà Nội FC đã "chào hàng" tại V.League với sơ đồ 4-1-4-1 dễ dàng chuyển sang 4-3-3 khi tấn công: Thủ môn Quan Văn Chuẩn, bộ tứ hậu vệ Văn Xuân (phải) - Duy Mạnh - Thành Chung - Xuân Mạnh, tiền vệ "mỏ neo" Wilson James, bộ tứ tiền vệ phía trên là Tuấn Hải - Hùng Dũng - Hai Long - Văn Quyết; tiền đạo mũi nhọn Joel Tagueu.

Thực tế, điều người hâm mộ chờ đợi nhiều nhất khi đội mưa tới sân Hàng Đẫy tối nay là chờ xem Joel Tagueu sẽ khẳng định mình ra sao cho xứng đáng với số tiền "khủng" mà lãnh đạo Hà Nội FC đã chi để có anh (Tagueu được Transfermarkt định giá lên tới 750.000 euro, anh từng 6 lần khoác áo ĐTQG Cameroon và ghi 1 bàn thắng).

Và chỉ trong vòng 45 phút, Tagueu đã không làm các CĐV Hà Nội FC thất vọng, đồng thời khiến một nhóm CĐV Hải Phòng "lách luật" vào sân cổ vũ đội bóng đất Cảng "lặng tiếng" (CĐV Hải Phòng bị Ban kỷ luật VFF cấm tới sân Hàng Đẫy cổ vũ trận đấu ở vòng 2 V.League 2023-2024 theo quyết định kỷ luật ngày 4/8/2023, do trước đó, CĐV Hải Phòng đã đốt nhiều pháo sáng, gây mất an ninh an toàn trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa hai đội cuối mùa giải năm ngoái ngày 2/8-PV).

Hà Nội FC nhập cuộc không tốt và đã bị thua trước ngay từ phút thứ 3. Phản xạ của thủ môn Văn Chuẩn chỉ có thể cứu thua cho đội chủ nhà ở tình huống trước đó khi Hữu Sơn dứt điểm cận thành. Đến tình huống đá phạt góc bên cánh trái tiếp theo, chính Hữu Sơn đưa bóng vào vòng cấm cho Triệu Việt Hưng (số 97) đánh đầu ngược hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách.

Tagueu (số 95) ăn mừng bàn thắng thứ 1000 trong lịch sử Hà Nội FC. Ảnh: Vietnamnet



Thua trước, Hà Nội FC bình tĩnh triển khai bóng tấn công và tìm được bàn gỡ phút 16. Sau một loạt pha chuyển bóng tấn công trung lộ, bóng được chuyển sang cánh trái cho Xuân Mạnh tạt vào cho Tagueu (số 95) đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1. Theo dõi từng bước di chuyển từ giữa sân đến khi "lặng lẽ" xâm nhập vòng cấm, chọn vị trí hợp lý để ghi bàn mới thấy Tagueu đáng "đồng tiền bát gạo".

Điều đặc biệt hơn, với bàn gỡ hòa trước CLB Hải Phòng, Joel Tagueu đã đi vào lịch sử Hà Nội FC với tư cách người ghi bàn thắng thứ 1000 trên mọi mặt trận, xuyên suốt chiều dài lịch sử 17 năm của đội bóng.

Không dừng ở đó, phút 35, Joel Tagueu đã hoàn thành cú đúp cho mình trong mùa giải đầu tiên xuất hiện tại V.League. Đó là tình huống Hùng Dũng "châm ngòi" với đường chuyền "khó chịu" vào vòng cấm, Văn Quyết tranh chấp tạo ra một tình huống lộn xộn, bóng bật ra tìm đúng đến vị trí Tagueu và không có cơ cội cho thủ môn Đình Triệu cứu thua cho đội khách.

Dàn đèn cháy mang tới "vận đen" cho CLB Hà Nội

Vào thời điểm trận đấu đang diễn ra hấp dẫn và các CĐV chờ đợi sự bùng nổ của Hà Nội FC sau giờ nghỉ thì sự cố đã tới.

Một dàn đèn trên sân Hàng Đẫy bị cháy khiến trận đấu gián đoạn hơn 40 phút. Ảnh: Vietnamnet

Khi cầu thủ hai đội và trọng tài trở lại sân để chuẩn bị bắt đầu hiệp 2 thì bất ngờ một trong ba dàn đèn trên sân Hàng Đẫy đã vụt tắt.

Sau khoảng 20 phút đá bóng qua lại "giữ nhiệt" trên sân, cầu thủ hai đội đã phải rút vào đường hầm. Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc có mặt trên sân đã hội ý với BTC trận đấu, giám sát và tổ trọng tài. Trận đấu bị gián đoạn khoảng hơn 40 phút, dàn đèn bị tắt không được khắc phục nhưng trận đấu vẫn tiếp tục hiệp 2 với điều kiện thiếu ánh sáng.

Bước ngoặt xuất hiện khi VAR vào cuộc, trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ sau khi tham khảo VAR đã ra xem màn hình và nhìn nhận Anh Hùng (số 2 - Hải Phòng) đã phạm lỗi với Xuân Mạnh (số 7 - Hà Nội) trong vòng cấm và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền phút 56.

Tiếc là từ chấm 11m, Văn Quyết đã không thắng được Đình Triệu, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Và chỉ 4 phút sau đó, CLB Hải Phòng đã tìm được bàn gỡ 2-2 do công Hoàng Nam (số 30).

Lucao lập hat-trick giúp CLB Hải Phòng lội ngược dòng ngoạn mục thắng chủ nhà Hà Nội 5-2. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 38 phút còn lại của trận đấu (trận đấu được bù giờ 8 phút) và Lucao (số 9 - Hải Phòng) - "người cũ" của CLB Hà Nội đã kịp lập hat-trick giúp đội bóng đất Cảng lội ngược dòng không tưởng dẫn 5-2.

Các bàn thắng của Lucao được ghi ở phút 77, 85 và phút bù giờ từ chấm phạt đền. Một chút an ủi cho các CĐV Thủ đô khi phút bù giờ cuối cùng, Tagueu hoàn thành hat-trick cho riêng mình rút ngắn tỷ số chung cuộc thua 3-5 cho Hà Nội.

Trận thua ngược khó tin này có lẽ là trận đấu đáng nhớ nhất trong suốt chiều dài lịch sử 17 năm của Hà Nội FC!