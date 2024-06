Kết quả Indonesia vs Philippines (2-0): ĐT Việt Nam khép lại hi vọng. Đánh bại Philippines, Indonesia chấm dứt hi vọng của ĐT Việt Nam

Ở cuộc tiếp đón Philippines trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 để giành vé đi tiếp.