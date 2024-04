M.U chính thức hết cơ hội vào Top 4, HLV Ten Hag chỉ trích trọng tài

HLV Ten Hag chỉ trích trọng tài

Ở màn đọ sức với Burnley tại vòng 35 Premier League, M.U lại tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ cầm hòa 1-1. Antony là người mở tỷ số cho "Quỷ đỏ" vào phút 69. Bàn gỡ của đội khách đến từ quả đá phạt đền của Zeki Amdouni vào phút 79.

Với kết quả này, M.U vẫn đứng thứ 6 trên BXH Premier League khi chỉ có 54 điểm sau 34 trận, kém đội đứng thứ 4 Aston Villa 13 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Điều đó có nghĩa, đội chủ sân Old Trafford đã chính thức hết cơ hội lọt vào Top 4.

HLV Ten Hag không hài lòng với những quyết định của trọng tài John Brooks. Ảnh: Getty.

Theo thống kê của trang Squawka, kể từ ngày 1/2 đến nay, M.U mới chỉ có 2 lần giữ sạch lưới ở Premier League, nhiều hơn Liverpool 1 trận.

Bruno Fernandes là cầu thủ đầu tiên tạo ra hơn 100 cơ hội ăn bàn ở Premier League mùa này.

Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports sau trận, HLV Erik ten Hag đã lên tiếng chỉ trích trọng tài John Brooks vì không cho M.U được hưởng quả khi Vitinho để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 90.

Bình luận về bàn gỡ hòa muộn của Burnley là do M.U kém may mắn hay do tâm lý, HLV Ten Hag nói: "Tôi nghĩ là cả hai. Chúng tôi không gặp may với trọng tài trong những tuần gần đây. M.U đã phải nhận rất nhiều quả phạt đền. Có thể quả này là hợp lý nhưng còn những quả khác thì sao?

Vitinho (trên) để bóng chạm tay nhưng trọng tài John Brooks không cho M.U được hưởng phạt đền, còn "Quỷ đỏ" bị thổi 11m ở trận bán kết FA Cup ở tình huống tương tự của Wan-Bissaka. Ảnh chụp màn hình.

Nếu trọng tài thổi phạt đền tình huống chạm tay của Wan-Bissaka trong trận bán kết FA Cup thì tình huống Vitinho để bóng chạm tay ở trận đấu vừa qua là gì? Tính nhất quán ở đâu?

M.U đã phạm sai lầm và phải chịu trách nhiệm vì kết quả trận đấu này. Các cầu thủ nên hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với một đội bóng và một HLV".

Nhận xét về màn trình diễn của M.U trước Burnley, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "M.U là một trong những đội bóng năng động và thú vị nhất Premier League vào thời điểm này.

Chúng tôi đang tạo ra vô số cơ hội bằng cách chơi thứ bóng đá đẹp nhưng có có những thời điểm M.U mất kiểm soát thế trận trước Burnley trong hiệp 1. Sang hiệp hai, tình hình đã được cải thiện rõ rệt".

Kết quả vòng 35 Premier League. Ảnh: Bongdaso.