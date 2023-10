Haaland tạo nên kỷ lục mới tại Premier League

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song Man City đã hoàn toàn áp đảo M.U trong hiệp thi đấu thứ nhất của trận derby Manchester. Phút 26, "The Citizens" cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ sau quả đá phạt đền thành công của tiền đạo Erling Haland.

Đầu hiệp hai, HLV Erik ten Hag tung Mason Mount vào sân thay Sofyan Amrabat. Đồng thời, M.U cũng chủ động tràn lên tấn công nhưng khi chưa thể tìm bàn gỡ, họ đã bị Haaland chọc thủng lưới lần thứ 2 vào phút 49.

Haaland trở thành cầu thủ chạm mốc 20 bàn sân khách nhanh nhất trong lịch sử Premier League. Ảnh: Getty.

Bị dẫn 2 bàn khiến M.U đánh mất tinh thần thi đấu và tiếp tục lép vế trước Man City. Phút 80, Haaland kiến tạo cơ hội cho Phil Foden lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho "The Citizens".

Chiến thắng ở trận này giúp Man City leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League khi có 24 điểm sau 10 trận như Arsenal nhưng xếp sau vì thua số bàn thắng ghi được. Khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Tottenham là 2 điểm. Trong khi đó, M.U đứng thứ 8 khi chỉ có vỏn vẹn 15 điểm qua 10 trận.

Thống kê của hãng Opta chỉ ra rằng, trong 27 trận derby Manchester gần nhất tại Premier League diễn ra trên sân Old Trafford, đây mới là lần đầu tiên, Man City được hưởng phạt đền.

Cú đúp ở trận này giúp Haaland trở thành cầu thủ chạm mốc 20 bàn thắng sân khách nhanh nhất trong lịch sử Premier League khi chỉ cần 23 trận. Xếp sau anh là Kevin Phillips (28 trận), Ian Wright (31 trận).

Từ khi gia nhập Man City vào Hè 2017, tiền vệ Bernardo Silva đã có 5 pha kiến tạo thành bàn ở trận derby Manchester trong khuôn khổ Premier League, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào.

Mùa giải này, thủ môn Andre Onana đã phải nhận tới 3 thẻ vàng, nhiều hơn số trận giữ sạch lưới của anh (2 lần).

Đây là trận derby Manchester thứ 9 tại Premier League diễn ra ngay sau khi hai bên đá trận vòng bảng UEFA Champions League. Man City đã thắng tới 6 trận, hòa 2 và chỉ để thua 1. Chiến thắng duy nhất của M.U diễn ra vào tháng 12/2012 (3-2 tại Etihad).

Từ khi dẫn dắt Man City năm 2016, HLV Pep Guardiola đã giúp đội bóng của mình giành được nhiều hơn M.U 145 điểm tại Premier League (649 so với 504), thắng nhiều hơn 60 trận (205 so với 145) và ghi nhiều hơn 229 bàn thắng (681 so với 452).

Trong lịch sử Premier League, Man City đang là CLB giành nhiều trận thắng nhất trên sân Old Trafford với 9 lần, trong đó có 5 trận dưới thời HLV Guardiola. Xếp sau họ là Liverpool (7 trận) và Chelsea (6 trận).

Tuy mới tham dự 3 trận derby Manchester nhưng Haaland đã trực tiếp góp công vào 8 bàn thắng. Xếp trên anh là Ryan Giggs (13 lần sau 29 trận), Eric Cantona (10 lần qua 6 trận), Wayne Rooney (9 lần sau 21 trận) và Sergio Aguero (8 lần sau 13 trận).

M.U mới chỉ thắng 2 và thua tới 5 trận trong 7 trận gần nhất ở Premier League.

M.U đã thua 5 trong 10 trận đầu tiên ở Premier League 2023/14 (thắng 5 trận). Đây là số trận thua nhiều nhất của "Quỷ đỏ" sau 10 trận đầu tiên tại giải VĐQG Anh kể từ mùa giải 1986/17 (thua 6 trận).

Kết quả Premier League. Ảnh: Bongdaso.