Bayer Leverkusen suýt thua Qarabag, HLV Alonso thừa nhận gặp may

Kết quả Qarabag vs Bayer Leverkusen: Leverkusen suýt thua Qarabag, HLV Alonso thừa nhận gặp may

Dù Bayer Leverkusen rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 trên sân khách trước Qarabag tại trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, HLV Xabi Alonso vẫn đánh giá toàn đội đã có một màn trình diễn ấn tượng.