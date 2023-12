Son Heung-min đi vào lịch sử Tottenham và Premier League

Ở 10 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa này, Tottenham thi đấu rất thăng hoa. Bất chấp việc chủ công Harry Kane ra đi (chuyển tới Bayern Munich), Tottenham dưới sự dẫn dắt của tân HLV Postecoglou và sự bùng nổ của Son Heung-min đã chơi vô cùng ấn tượng, giành 8 chiến thắng và 2 trận hòa để dẫn đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục.

Nhưng đến vòng 11, Tottenham thua đậm Chelsea 1-4 và cuộc khủng hoảng mini của họ bắt đầu từ đó. Sau trận thua ấy, Tottenham chơi thêm 4 trận và chỉ giành vẻn vẹn 1 điểm. Chuỗi 5 trận không thắng ấy khiến Tottenham từ ngôi đầu tụt xuống thứ 5 và sự tự tin của họ giảm đi trông thấy.

Son Heung-min (bên phải) tỏa sáng giúp Tottenham thắng đậm Newcastle. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, đến vòng 16, khi phải gặp Newcastle trong trận đấu có tính bản lề ở cuộc đua tranh top 4, Tottenham đã hồi sinh đúng lúc. Trước khi trận đấu này diễn ra, ĐKVĐ Man City giành chiến thắng trước Luton để tiếp tục đứng thứ 4 với 33 điểm. Tottenham đứng thứ 5 với 27 điểm cần một thắng lợi để vượt lên so với M.U (27 điểm) và chính Newcastle (26 điểm).

Không được đánh giá quá cao dù chơi trên sân nhà do phong độ đang sa sút, nhưng Tottenham ở trận này đã tấn công rất mạnh mẽ và hiệu quả. Trong 90 phút thi đấu, họ hoàn toàn áp đảo Newcastle và ghi tới 4 bàn thắng do công của Udogie (phút 26), Richarlison (2 bàn vào các phút 38 và 60) và Son Heung-min (phút 85). Newcastle chỉ gỡ được 1 bàn danh dự vào phút 90+1 do công của Joelinton và điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui của Tottenham.

Thắng chung cuộc 4-1, Tottenham củng cố vững chắc vị trí thứ 5 với 30 điểm và tiếp tục duy trì hy vọng cạnh tranh vị trí trong top 4. Với cá nhân đội trưởng Son Heung-min, cú sút phạt đền thành bàn vào lưới Newcastle và 2 pha kiến tạo để đồng đội lập công đã giúp anh đạt được 2 cột mốc cá nhân rất xuất sắc trong lịch sử Premier League nói chung cũng như Tottenham nói riêng.

Cụ thể, Son Heung-min đã trở thành cầu thủ thứ năm ghi được 10 bàn thắng trở lên trong 8 mùa giải liên tiếp tại Premier League. Anh đã bắt kịp những cựu danh thủ và ngôi sao gồm Wayne Rooney, Frank Lampard, Sergio Aguero, Harry Kane, Thierry Henry, Sadio Mane để đạt được cột mốc ấn tượng này.

Ngoài ra, 2 pha kiến tạo trước Newcastle đã đưa Son Heung-min vượt lên trên Christian Eriksen để trở thành cầu thủ Tottenham có nhiều đường kiến tạo nhất trong kỷ nguyên Premier League. Cầu thủ người Hàn Quốc hiện đã tạo ra 83 bàn thắng cho Tottenham, trong khi Eriksen kiến tạo được 82 bàn trong thời gian thi đấu cho Gà trống".

