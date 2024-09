U20 Việt Nam trả giá cho trận thắng "5 sao" trước U20 Bhutan

Kết quả U20 Việt Nam vs U20 Bhutan: Đăng Dương bị chấn thương

Kết quả U20 Việt Nam vs U20 Bhutan, HLV Hứa Hiền Vinh đưa ra sân đội hình xuất phát U20 Việt Nam với sơ đồ 3-4-3: Thủ môn Phạm Đình Hải, bộ ba trung vệ Đặng Thanh Bình - Lê Nguyễn Văn Thọ - Nguyễn Lương Tuấn Khải; bộ tứ tiền vệ Nguyễn Lê Phát - Lê Văn Quang Duyệt - Nguyễn Ngọc Chiến - Nguyễn Bảo Long; bộ ba tiền đạo Hoàng Minh Tiến - Nguyễn Đăng Dương - Nguyễn Hoàng Khanh.

Có thể cảm nhận được cầu thủ U20 Bhutan có kỹ thuật khá tốt, đặc biệt ở một số vị trí như tiền vệ đội trưởng Pema Zangpo (số 8), Jigme Namgyel (số 11).

Tuy nhiên, về sự gắn kết, sức mạnh tập thể thì U20 Bhutan còn thua kém U20 Việt Nam. Các học trò của HLV Takahashi Hideharu gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên bóng khi U20 Việt Nam thường áp sát rất nhanh và thường thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.

Ngay ở tình huống phút 29 khi sự chủ động nghiêng hẳn về phía cầu thủ phòng ngự U20 Bhutan thì chân sút mũi nhọn của U20 Việt Nam Đăng Dương vẫn tranh chấp thành công, đột phá, dứt điểm buộc thủ môn Lhocho Nima phải đẩy bóng. Tiếc là Lê Phát đã thiếu chính xác trong pha băng vào đá bồi ở góc hẹp.

Kết quả U20 Việt Nam vs U20 Bhutan, trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt, việc U20 Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng sau 45 phút đầu tiên là hơi ít. Pha lập công mở tỷ số ngay từ phút thứ 8 của Bảo Long là kết quả của một pha dàn dựng tấn công tốt với đường chuyền từ giữa sân của Minh Tiến cho Lê Phát băng lên từ cánh phải tạt bóng vào vòng cấm "khó chịu".

Thủ môn Lhocho Nima đẩy bóng ra và Bảo Long từ tuyến 2 băng lên đã dứt điểm hiểm hóc ghi bàn.

Bảo Long ăn mừng bàn mở tỷ số cho U20 Việt Nam trước U20 Bhutan. Ảnh: Vietnamnet

Chơi lép về nhưng trong hiệp 1, U20 Bhutan cũng có được một cơ hội tương đối rõ ràng khi Jigme Namgyel thoát xuống xâm nhập vòng cấm bên cánh trái nhưng lại dứt điểm vọt xà hỏng ăn.

Sau giờ nghỉ, HLV Hứa Hiền Vinh đưa Nguyễn Công Phương vào sân thế chỗ Minh Tiến để tăng cường sự hiệu quả cho hàng công.

Phút 52, Công Phương chuyền khe thông minh từ giữa sân cho Đăng Dương phá bẫy việt vị thoát xuống vượt qua thủ môn Lhocho Nima gia tăng cách biệt.

Tiền đạo Đăng Dương chơi rất năng nổ trên hàng công và đóng góp bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U20 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Vào thời điểm mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U20 Việt Nam thì phút 62, Đăng Dương đã bị đau phải nằm sân phải rời sân bằng cáng nhường chỗ cho Minh Tâm. Cùng với đó, Hữu Tuấn cũng được vào sân thay Hoàng Khanh.

Phút 74, từ một pha phản công nhanh, Công Phương bứt tốc từ giữa sân loại bỏ sự đeo bám của các hậu vệ U20 Bhutan thoát xuống xâm nhập vòng cấm đối mặt hạ thủ môn Lhocho Nima nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 78, lại là Công Phương ghi dấu ấn với đường kiến tạo thứ 2 cho Hữu Tuấn đánh đầu trong vòng cấm tạo khoảng cách 4-0.

Cuối trận, HLV Hứa Hiền Vinh tiếp tục đưa trụ cột Lê Đình Long Vũ vào sân "làm nóng" thế chỗ Lê Phát, Cảnh Tài thế chỗ Quang Duyệt.

U20 Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dấu chấm hết cho trận đấu xuất hiện ở phút 90 khi Công Phương dứt điểm sát vòng cấm hoàn thành cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0 cho U20 Việt Nam.

Chiến thắng trận ra quân mang khá nhiều ý nghĩa khi bên cạnh 3 điểm có được, HLV Hứa Hiền Vinh còn tận dụng được cơ hội cho nhiều cầu thủ vào sân thể hiện mình. Với chiến thắng "5 sao", U20 Việt Nam cũng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng do cùng được 3 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua so với U20 Syria (+5 so với +4).

"Điểm khuyết" duy nhất của U20 Việt Nam có chăng chỉ là chấn thương không may của Đăng Dương khiến HLV Hứa Hiền Vinh sẽ phải có sự tính toán nhân sự hợp lý trong những trận đấu tiếp theo, mà gần nhất là trận gặp U20 Guam ngày 25/9 tới.

Vòng loại U20 châu Á 2025 có 45 đội tham dự và được chia thành 5 bảng 5 đội và 5 bảng 4 đội. 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì có thành tích xuất sắc sẽ giành vé dự VCK cùng đội chủ nhà Trung Quốc. Tại vòng loại U20 châu Á 2025, U20 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với U20 Syria, Bhutan, Guam, Bangladesh. Các trận đấu tại bảng A do Việt Nam đăng cai tổ chức và sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) từ 21/9 đến 29/9.