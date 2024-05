Thắng kịch tính U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản vô địch VCK U23 châu Á 2024

U23 Nhật Bản giành chiến thắng nghẹt thở

Trước khi trận chung kết diễn ra, U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn U23 Nhật Bản một chút. Xét về thành tích đối đầu, U23Uzbekistan vượt trội khi đã thắng U23 Nhật Bản trong cả 2 lần đối đầu trước đây, ghi 6 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Tại VCK U23 châu Á 2024, phong độ và hiệu quả của U23 Uzbekistan cũng ở mức tuyệt đối. Sau 5 trận đã đấu tính đến hết vòng bán kết, U23 Uzbekistan toàn thắng, ghi 14 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

U23 Nhật Bản lép vế hơn U23 Uzbekistan đôi chút nhưng lại chính xác và may mắn hơn trong những tình huống quyết định. Ảnh: AFC

Về phía U23 Nhật Bản, họ cũng thể hiện lối chơi rất linh hoạt và đa dạng. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công của U23 Nhật Bản không cao như kỳ vọng nên họ được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán U23 Uzbekistan.

Ở màn đọ sức tranh ngôi quán quân, cả hai đội đều thi đấu rất chắc chắn với sự tập trung cao độ. U23 Nhật Bản kiểm soát bóng ít hơn đối phương (48% so với 52% của U23 Uzbekistan), dứt điểm ít hơn (5 so với 11), dứt điểm trúng khung thành cũng ít hơn (2 so với 4).

Tuy nhiên, những điều chỉnh hợp lý về nhân sự của HLV Go Oiwa trong hiệp hai đã giúp U23 Nhật Bản có được điều họ cần là chiến thắng chung cuộc. Phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người là Yamada đã tung ra cú sút chính xác, đưa bóng đi vào góc xa, mang về bàn mở tỷ số quý giá cho U23 Nhật Bản.

U23 Nhật Bản ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: AFC

Bị dẫn trước, U23 Uzbekistan không suy sụp mà nỗ lực triển khai tấn công dồn dập để tìm bàn gỡ. Đến phút 90+8, U23 Uzbekistan có cơ hội rất tốt để san bằng tỷ số khi trọng tài cho họ được hưởng một quả phạt đền. Rất đáng tiếc, trên chấm 11m, Rahmonaliyev lại không đánh bại được thủ môn Kokubo.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 và U23 Nhật Bản đã trở thành quán quân VCK U23 châu Á 2024. Đây cũng là lần thứ hai U23 Nhật Bản vô địch giải đấu này. Với U23 Uzbekistan, họ đành ngậm ngùi về nhì lần thứ hai liên tiếp.