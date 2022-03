Kết quả vòng 3 Night Wolf V.League 2022: CLB Viettel soán ngôi Hải Phòng

CLB Viettel vươn lên đầu bảng

Nếu như các địa phương khác trên cả nước đều đã "khai sân" V.League 2022 thì phải đến tối nay, sân Hàng Đẫy mới "mở màn" với cuộc đọ sức tại vòng 3 giữa CLB Viettel và đội khách Sài Gòn FC.

Thời tiết có mưa dường như khiến CLB Viettel gặp khá nhiều khó khăn khi chủ động nhập cuộc kiểm soát bóng, tấn công.

Tốc độ, khả năng càn lướt của Gustavo đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ CLB Viettel (áo đỏ). Ảnh: VPF

Bên kia chiến tuyến, Sài Gòn FC tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với những pha phản công nhanh với tốc độ, khả năng càn lướt mạnh mẽ của ngoại binh người Brazil Gustavo Costa. Nếu như các "vệ tinh" xung quanh Gustavo xử lý tốt hơn trong những tình huống được anh kiến tạo thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên nhọc nhằn hơn nhiều đối với hàng thủ đội chủ nhà với bộ đôi trung vệ Bùi Tiến Dũng - Abdumuminov.

Phải đến nửa sau hiệp 1, Viettel mới chơi tốt hơn và có những pha bóng uy hiếp khung thành đối phương xuất phát từ nỗ lực dứt điểm của Pedro, Geovane và đặc biệt là cú sút phạt đưa bóng trúng xà ngang của Khắc Ngọc ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, Sài Gòn FC vẫn chơi bóng đầy chủ động. Phút 49, Filipe Silva (số 10) nhận đường kiến tạo ngược ra hợp lý của Gustavo nhưng ở tư thế khá thoải mái trong vòng cấm, anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

Pedro ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11m trong chiến thắng 2-0 của Viettel trước Sài Gòn tối nay. Ảnh: VPF

Phút 61, Filipe Silva sút bóng bất ngờ khiến thủ môn Thế Tài phải bay người cứu thua cho Viettel. Nhưng bóng đá đúng là không thể nói trước điều gì. Đúng vào thời điểm tưởng như Sài Gòn FC đã tạo ra được một thế trận tốt thì họ lại phải chịu "thiệt đơn thiệt kép".

Phút 66, Geovane thể hiện phẩm chất của một ngôi sao khi đi bóng khéo léo trước vòng cấm Sài Gòn FC trước khi chuyền tinh tế cho người đá cặp Pedro thoát xuống đối mặt thủ môn Hoài Anh.

Thất thế khi theo kèm Pedro, đội trưởng Huỳnh Tấn Tài (số 39) đã kéo dã Pedro trong tình huống trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn nhận định đã ngăn cản một bàn thắng rõ ràng, lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Tấn Tài và cho Viettel hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, chính Pedro đã ghi bàn đưa Viettel vượt lên dẫn trước. Khoảng thời gian của trận đấu, ưu thế hơn người giúp Viettel có thể kiểm soát tốt tình hình.

Ít phút sau tình huống Hoàng Đức dứt điểm hỏng ăn, Bùi Tiến Dũng đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc, phút 89, Viettel đã có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 do công Geovane.

Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Geovane tại V.League 2022 và ngẫu nhiên rất thú vị nó đều được ghi ở những phút cuối trận (trận ra quân Viettel thắng chủ nhà Topenland Bình Định 2-0, Geovane ghi bàn phút 90).

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp cùng tỷ số 2-0 ở mùa giải năm nay, CLB Viettel (6 điểm) đã vươn lên dẫn đầu bảng do cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua so với CLB Hải Phòng (+4 so với +2).