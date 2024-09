Đất đá "no nước", công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái gặp nhiều khó khăn

Một tình nguyện viên tử vong do lật thuyền

Hiện các địa phương vùng lũ Yên Bái vẫn đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện đến các vùng thiên tai giúp đỡ nhân dân. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các xã, phường ở Yên Bái vẫn trong tình trạng ngập lụt.

Các lực lượng quân đội, công an và nhiều lực lượng khác đang nỗ lực hết sức mình trong công tác di dời nhân dân và tài sản đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến cho các hộ dân đang bị cô lập trong nước lũ, thiếu nước sạch, đồ ăn, áo phao, đèn pin...

Sở Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được lập ngay phường Hồng Hà - vùng "rốn" lũ của TP.Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tại phường Nguyễn Thái Học, một tình nguyện viên đến từ huyện Yên Bình tham gia ứng cứu người dân đã gặp nạn do thuyền lật. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thi thể thấy nạn nhân đưa về gia đình mai táng.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương một mặt cử tối đa lực lượng cứu trợ, vừa phải đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Ông Bùi Ngọc Giang - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Khó khăn nhất là việc tiếp cận các điểm sạt lở, do những điểm đấy vừa sạt lở, vừa ngập úng và nước chảy xiết. Khối lượng công việc rất lớn, trong 3 ngày hôm nay, chúng tôi đã thành lập 10 đoàn bao gồm nhiều lực lượng cùng với cán bộ của phường xuống từng hộ gia đình vận động, hỗ trợ người dân ra khỏi nhà. Chúng tôi đã liên hệ với các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú để tạo điều kiện tối đa cho người dân".

Đồ dùng thiết yếu được các lực lượng chức năng đưa đến vùng bị cô lập. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ngoài ngập lụt, sạt lở đất cũng đang diễn biến hết sức phức tạp ở Yên Bái. Theo thống kê, hầu hết 41 người tử vong và mất tích ở Yên Bái trong đợt mưa lũ đến nay đều do sạt lở đất gây ra.

Người dân nhiều xã, phường, đặc biệt là những hộ dân sinh sống dưới chân đồi, núi ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên đã và đang tiếp tục buộc phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Trong đó, nhiều hộ không tính toán đến thiệt hại về tài sản mà ưu tiên di dời người đến các khu vực lưu trú tạm thời do địa phương bố trí.

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 5 căn nhà ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: PV.

Chị Bùi Thị Lộc (người dân tổ 7, phường Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết, đêm qua, sạt lở làm sập đổ hoàn toàn 1 căn nhà 3 tầng kiên cố sát nơi chị sinh sống. Hàng chục hộ dân nơi đây đã di dời đi ở tạm khi sạt lở vẫn đang có nguy cơ rất cao, các đồi núi phía sau các ngôi nhà có dấu hiệu nứt, vỡ.

Hiện trường vụ sạt lở đêm 10/9 tại đường Yên Ninh (phường Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hữu.

"Sợ lắm, dãy bên kia có nhà bị ngập là cả xóm hô nhau chạy, 4 mẹ con tôi hoảng loạn luôn, may có đưa xe đến đón đi ở tạm trường học. May cả dãy này không ai bị gì, đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng thiệt hại nhiều quá, nhà 3 tầng, nhiều tài sản bị sạt lở xuống chẳng còn gì" - chị Lộc nói.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái, đến nay, tổng số lực lượng huy động tham gia khắc phục hậu quả là gần 11.000 người. Bên cạnh đó, hàng trăm phương tiện máy xúc, xe lội nước, xuồng máy, thuyền nhẹ, ô tô, máy phát điện, máy bơm nước… tham gia khắc phục khắc hậu quả. Rất nhiều đoàn từ thiện ở các tỉnh, thành mang thuốc men, thực phẩm tiếp tế cho các hộ dân bị ngập lụt.

Mọi phương án đang được triển khai khẩn trương, gấp rút. Tuy nhiên, công tác khắc phục chỉ có thể đạt hiệu quả cao hơn khi trời tạnh, nước rút hẳn.