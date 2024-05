Tập đoàn Cao su yêu cầu khắc phục sai phạm liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn

Ngay 27/5, ông Lê Thanh Hưng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) cho biết như trên trong thư gửi các đơn vị thành viên tập đoàn.

Sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn

Theo ông Lê Thanh Hưng, hiện nay Tập đoàn vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan trên tinh thần cầu thị để yêu cầu các đơn vị và cá nhân có sai phạm liên quan khắc phục các sai phạm.

Đồng thời, Tập đoàn đề nghị các đơn vị thành viên động viên cán bộ công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định số: 33/QĐ-CSKT-P5 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4, TP.HCM).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4, TP.HCM). Ảnh: T.L

Theo VRG, cơ sở nhà, đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc từ Công ty S.I.I.V (thuộc Cộng hòa Pháp trực tiếp đầu tư, khai thác Đồn điền cao su Đồng Nai) được UBND TP.HCM trưng dụng giao cho Tổng cục Cao su (sau này là Tập đoàn Cao su Việt Nam) trực tiếp quản lý và sử dụng để sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 04/QĐ này 19/01/1976.

Sau khi tiếp nhận, Tổng cục Cao su đã giao cho Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.

Tháng 10/1995, Công ty Cao su Đồng Nai bàn giao 827,9 m2 cho Công ty Cao su Bà Rịa (địa chỉ 39B Bến Vân Đồn); diện tích còn lại Công ty Cao su Đồng Nai quản lý là 5.374 m2 (địa chỉ 39 Bến Vân Đồn).

Năm 2009, thực hiện phương án sắp xếp, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín để quản lý và thực hiện dự án chung cư.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai góp 4.320 triệu đồng chiếm 72%; Công ty Cao su Bà Rịa góp 1.680 triệu đồng chiếm 28%.

Sau đó, Công ty TNHH Phú Việt Tín không thực hiện dự án và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa đã chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Phú Việt Tín cho các nhà đầu tư khác.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Khu đất này có vị trí rất đắc địa, đối diện trụ sở Ngân hàng Nhà nước và Trung tâm tài chính quận 1. Trên khu đất này, chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án với tên thương mại là The Tresor.

Trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án với tên thương mại là The Tresor. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, do dự án đang bị thanh tra nên các hộ dân mua căn hộ tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 24/5, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.