Chiều 1/9, thông tin từ Tổng Công Điện lực miền Nam, cho biết: Đến 16h00 chiều cùng ngày, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố cháy tại Trạm biến áp 220kV Cai Lậy đã được cấp điện bình thường trở lại.

Các đơn vị thuộc Tổng Công Điện lực miền Nam thi công xuyên đêm đấu nối sang tải để nhanh chóng cấp điện trở lại bình thường cho toàn bộ khách hàng tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố thuộc địa bàn tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang.



Theo ông Nguyễn Phước Đức – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, liên quan đến sự cố cháy tại Trạm biến áp 220kV Cai Lậy (do Công ty Truyền tải điện 4 thuộc EVNNPT quản lý vận hành) gây ra gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang xảy ra vào tối ngày 31/8, được các cơ quan chức năng địa phương xác định nguyên nhân ban đầu là do sét đánh vào Trạm biến áp 220kV Cai Lậy gây ra sự cố máy biến áp 110kV của Trạm biến áp 220kV Cai Lậy. Tại thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này đang mưa lớn, có giông sét.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, trong đêm 31/8 Tổng công ty Điện lực miền Nam cùng các đơn vị thành viên là Công ty Điện lực Long An, Công ty Điện lực Tiền Giang phối hợp với các đơn vị thuộc Công ty Truyền tải điện 4 lập tức thực hiện giải pháp thi công chuyển tải xuyên đêm, trong điều kiện thời tiết mưa gió để nhanh chóng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại từng khu vực cho khách hàng bị ảnh hưởng thuộc địa bàn 2 tỉnh Long An và Tiền Giang.

Đến 16h00 chiều cùng ngày, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố đã được cấp điện bình thường trở lại.

"Tổng công ty Điện lực miền Nam chân thành gửi lời xin lỗi đến Quý khách hàng vì sự cố khách quan đã làm gián đoạn cung cấp điện và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng"- ông Nguyễn Phước Đức nói.