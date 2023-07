Mùa du lịch nội địa mùa hè của Nhật Bản dự kiến sẽ vừa bận rộn vừa đắt đỏ, với chi phí tăng khoảng 10% so với mức trước đại dịch, do lượng khách du lịch nước ngoài tăng lên thúc đẩy nhu cầu về khách sạn.

Cư dân Nhật Bản sẽ thực hiện 72,5 triệu chuyến đi tại nhà từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, theo số liệu được công bố hôm thứ Năm bởi JTB, công ty du lịch hàng đầu của quốc gia. Con số này tăng 17% so với một năm trước đó và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019.

Theo JTB, chi phí trung bình cho mỗi khách du lịch sẽ đạt 40.000 yên (277 USD) - mức cao nhất mọi thời đại kể từ khi dữ liệu đó bắt đầu được lưu giữ vào năm 1996 và tăng khoảng 10% kể từ năm 2019.

Khách Việt phải chi "bộn tiền" nếu muốn du lịch Nhật Bản

Du lịch Nhật Bản sẽ có một mùa hè sôi động. Ảnh: VP.

Khách việt phải chi "bộn tiền" nếu muốn du lịch Nhật Bản

Du lịch nước ngoài của cư dân Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi trong thời gian 6 tuần mùa hè lên 1,2 triệu chuyến so với một năm trước đó. Nhưng lưu lượng truy cập chỉ bằng 40% so với mức của năm 2019 do đồng yên yếu nên phải trả thêm chi phí.

Tổng cộng có 73,7 triệu chuyến du lịch của công dân Nhật Bản cả trong và ngoài nước, đạt 98% so với mức của năm 2019.

Các khách sạn Nhật Bản đang báo cáo số lượng đặt phòng tốt. Tại Seibu Prince Hotels Worldwide, lượng đặt phòng cho tất cả các cơ sở mang thương hiệu Prince Hotel trong tháng 7 và tháng 8 đã tăng khoảng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2018 về doanh thu phòng.

Du khách sẽ phải bỏ chi phí nhiều hơn nếu muốn tới Nhật Bản. Ảnh: IT.

Hoshino Resorts kỳ vọng lượng đặt phòng ở phần lớn các phòng nghỉ của họ sẽ ngang bằng với tỷ lệ lấp đầy từ 80% đến 90% được thấy vào năm 2019.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ trong mùa hè của Nhật Bản. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, hơn 1,89 triệu du khách nước ngoài đã đến Nhật Bản chỉ trong tháng 5, bằng 70% so với mức trước Covid-19.

Để chuẩn bị cho lượng du khách quốc tế tăng cao, Công ty đường sắt Seibu Railway đang lắp đặt các thiết bị có thể dịch lời nói lên màn hình tại các gian hàng hỗ trợ 12 ngôn ngữ. Đường sắt Đông Nhật Bản sẽ thuê thêm người phiên dịch cho nhân viên Ga Tokyo, Ga Shinjuku và Ga Sân bay Narita.

Với sự phục hồi của các chuyến đi nội địa và du lịch trong nước, chi phí đang tăng đột biến. Tại các khách sạn sang trọng mang thương hiệu Heritage, do Hotel Okura Tokyo điều hành, đơn giá phòng trung bình của tháng 8 đạt gần 110.000 yên, tăng 7% so với một năm trước đó. Đối với tất cả các thương hiệu khách sạn thuộc Kyoritsu Resorts, đơn giá trung bình cho các phòng trong tháng 8 đã tăng 40% lên khoảng 50.000 yên.

Theo công ty Úc FCM Travel, giá phòng trung bình ở Tokyo là 294 USD, khiến nó trở thành đắt nhất ở châu Á. Mặc dù mức trung bình của Tokyo vẫn thấp hơn mức 360 USD ở New York, nhưng chúng ngang bằng với mức trung bình 295 USD ở Los Angeles. Tokyo đã vượt qua London (271 USD) và Paris (263 USD) về giá phòng trung bình.

Các điểm du lịch cũng đang tăng giá. Universal Studios Japan, lần đầu tiên tổ chức các sự kiện chỉ diễn ra vào mùa hè sau 4 năm, sẽ tăng giá vé một ngày dành cho người lớn có giá cao nhất từ 600 yên lên 10.400 yên vào giữa tháng 8. Công viên Hirakata của Osaka đang tăng giá vào cửa thêm 300 yên cho hầu hết du khách.

Trong khi số lượng khách du lịch đã tăng trở lại mức trước đại dịch, ngành này vẫn đang phải vật lộn để thuê đủ lao động. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới có trụ sở tại London dự kiến ngành du lịch của Nhật Bản sẽ tuyển dụng 5,6 triệu người trong năm nay, ít hơn 300.000 người so với năm 2019.

Cạnh tranh trong ngành du lịch Nhật Bản sẽ tăng lên khi chi tiêu "trả thù đại dịch" giảm xuống. Ảnh: VP.

Khách sạn Dogo Prince tại Dogo Onsen, một trong những suối nước nóng nổi tiếng nhất Nhật Bản, dự kiến doanh thu sẽ tăng 8% trong tháng này so với tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động đã buộc khách sạn phải cắt giảm chế độ phục vụ hai bữa ăn mỗi ngày, thay vào đó chuyển sang các gói không có bữa ăn hoặc thậm chí đóng cửa vào những ngày có tương đối ít khách đặt trước.

Dai-ichi Takimotokan, một nhà trọ ryokan truyền thống tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Hokkaido, dự kiến sẽ đón nhiều khách hơn vào tháng 7 và tháng 8 này so với trước Covid-19. Nhưng "có vẻ như những người lao động hợp đồng đã chuyển sang các ngành khác và chúng tôi đang gặp khó khăn với việc bố trí nhân sự", Chủ tịch Tomoko Minami cho biết.

Ngành hàng không cũng đang gặp khó khăn. Tình trạng thiếu nhân viên mặt đất tại Sân bay Oita ở tây nam Nhật Bản đã khiến Jeju Air không thể khai thác các chuyến bay trực tiếp đến và đi từ Hàn Quốc. Tuyến bay chỉ được triển khai vào tháng 6 sau khi các nhân viên hành chính từ một nhà thầu của All Nippon Airways là Oita Air Terminal cũng nhận nhiệm vụ mặt đất.

Trong một cuộc khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12 của Tập đoàn Tài chính Nhật Bản do nhà nước hậu thuẫn, 56% số người được hỏi trong ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống cho biết họ đã mất cơ hội bán hàng vì thiếu nhân sự.

Takuto Yasuda, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu NLI, cho biết: "Số lượng phòng khách sạn ở Nhật Bản đã tăng lên vào năm 2020, nhưng chúng không được lấp đầy như mong đợi. "Một yếu tố có khả năng là tình trạng thiếu lao động, dẫn đến mất cơ hội."

Cũng có những lo ngại về "tuổi thọ" của sự bùng nổ du lịch Nhật Bản. Ryuji Sawada, một đối tác làm việc trong lĩnh vực khách sạn tại văn phòng PwC ở Tokyo, cho biết: "Số tiền tiết kiệm dư thừa từ những năm Covid-19 đang giảm dần và có thể cạn kiệt hoàn toàn vào cuối năm nay. Cạnh tranh trong ngành khách sạn sẽ tăng lên khi chi tiêu "trả thù đại dịch" giảm xuống".