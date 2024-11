Nhiều điểm mới tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024

Sáng 4/11, tại TP Hạ Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 với chủ đề: Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Gương mẫu - Sáng tạo - Số hóa - Hội nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Ảnh: Bùi My

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 có sự tham gia của 462 nhà giáo đến từ 68 đoàn thuộc 61 địa phương và 7 Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Đây là Hội giảng có số lượng nhà giáo tham gia trình giảng và số lượng đoàn tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 còn có số lượng bài trình giảng thực hành và tích hợp nhiều nhất từ trước đến nay; có 462 bài trình giảng thuộc 116 ngành, nghề khác nhau; có nhiều bài trình giảng ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, thiết kế, sử dụng học liệu số nhằm tăng cường tương tác với người học...

Ngoài ra, lần đầu tiên Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc có sự tham gia của đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công An và Công an tỉnh Quảng Ninh làm thành viên Ban tổ chức Hội giảng.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đánh trống khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Ảnh: Bùi My

Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 là nơi hội tụ những nhà giáo xuất sắc được tuyển chọn từ hội giảng của các địa phương. Đây là dịp để các nhà giáo của Quảng Ninh được tiếp thu, học tập những kinh nghiệm hay của các nhà giáo từ mọi vùng miền trong cả nước, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng đào tạo của các trường nghề trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Quảng Ninh sẽ đồng hành cùng Ban tổ chức để chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để phối hợp tổ chức thành công Hội giảng.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 là nơi hội tụ của các nhà giáo đạt giải cao tại Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ. Họ là những tấm gương điển hình của phong trào thi đua dạy tốt, đi đầu trong việc đổi mới tư duy sư phạm, phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo năng lực thực hiện, bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Hội giảng năm nay không chỉ dừng lại ở những thành tích đạt mà điều quan trọng cốt lõi nhất là cần phải tiếp tục được phát huy, nhân rộng các điểm sáng điển hình, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành, góp phần thực hiện thành công chủ trương "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Ảnh: Bùi My

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4/11 - 10/11, tại trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh và trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (phân hiệu đào tạo Hoành Bồ tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long và Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả).