Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!"

Do là nơi an nghỉ của bậc đế vương nên Thanh Cảnh Lăng trở thành mục tiêu dòm ngó của những kẻ trộm mộ. Trong số này, vụ trộm mộ do Tôn Điện Anh gây ra năm 1928 được biết đến nhiều nhất. Nhóm trộm do Tôn Điện Anh cầm đầu đã đột nhập vào bên trong lăng mộ và lấy đi nhiều ngọc ngà, châu báu, cổ vật giá trị. Ảnh: Sohu