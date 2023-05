Ngày 19/5, theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, tại kỳ họp 30, 31, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Theo đó, căn cứ quyết định khởi tố bị can số 14/ANĐT, ngày 16/3/2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với bị can Nguyễn Đình Đương, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải; quyết định khởi tố bị can số 217/QĐ-CSĐT, ngày 25/4/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đối với bị can Bùi Doãn Nhân, nguyên Ủy viên Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Bùi Doãn Nhân khi còn công tác. Ảnh anhp.vn

Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đương và ông Bùi Doãn Nhân bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Tiếp đến, vào ngày 12/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với hai ông Nguyễn Đình Đương và Bùi Doãn Nhân bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Trước đó theo nguồn tin của Dân Việt, Công an TP.Hải Phòng đang điều tra làm rõ hành vi sai phạm của ông Bùi Doãn Nhân, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng); ông Vũ Đình Trung, cán bộ Văn phòng UBND huyện Thủy Nguyên và ông Đào Văn Bắc, cán bộ Phòng Khoáng sản thuộc Sở TN-MT thành phố.

Ngày 3/4, ông Nhân đã bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ", làm sai lệch hồ sơ cấp đất.

Nhóm cán bộ trên đã câu kết với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn, làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất, lập hồ sơ khống cấp đất đối với gần chục lô đất tại đường máng nước thuộc xã này.

Còn ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải đã bị bắt trước đó để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.