Khám phá hang Rục Mòn (bài 1): Kiệt tác của thiên nhiên - Thạch nhũ sống và "chết"

Hang Rục Mòn: Cực chill với dòng sông lười

Đoàn thám hiểm lội qua con suối thuộc xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Huy Hoàng

Nằm trải dài trên địa bàn hai xã Trung Hóa và Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, hang Rục Mòn không còn là cái tên xa lạ với du khách trong nước và ngoài nước. Thế nhưng chưa nhiều người biết, đầu năm 2023, Rục Mòn đã có những phát hiện mới, kỳ diệu, bí ẩn ở một số nhánh trong hang khiến tour khám phá, trải nghiệm trở nên mạo hiểm và hấp dẫn.

Là người sợ độ cao và không thích mạo hiểm, thế nhưng trong một lần tình cờ ngồi nghe về những phát hiện mới, sự kỳ thú trong hang Rục Mòn, PV đã bị mê hoặc và không chần chừ quyết định lên đường.

Cung đường đi men theo dòng suối để vào hang Rục Mòn.

Trước ngày lên đường tôi được biết, đoàn chúng tôi gồm 10 du khách, trong đó mỗi người một ngành nghề và đặc biệt có một vị khách quốc tế, đó là Luna Russo, người đẹp Brazil vừa đăng quang Miss Charm 2023. 5 thành viên Vietnam Expeditions dẫn đường, đảm bảo an toàn cho cả đoàn và 10 porter là người dân tộc thiểu số Chứt đi cùng để vác đồ và hỗ trợ. Đây cũng là đoàn khách đầu tiên thử nghiệm thương mại tour thám hiểm hang Rục Mòn.

Để di chuyển vào Quảng Bình, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, đi xe giường nằm từ đêm hôm trước để kịp sáng sớm hôm sau 8h có mặt ở Phong Nha.

Từ Phong Nha, chúng tôi đi ngược đường Hồ Chí Minh nhánh đông xã Hóa Sơn, khoảng 60km thì rẽ vào đường nhánh, đi tiếp khoảng 16km, qua trạm kiểm lâm Cà Xèng, dừng chân dưới một vạt đồi keo xanh mướt. Từ đây chúng tôi bắt đầu hành trình đi bộ, xuyên qua bản làng dân tộc thiểu số Chứt (đây là bản với 10 hộ dân sinh sống và porter cho tour thám hiểm chính là người ở bản làng này).

Cung đường chúng tôi di chuyển vào hang Rục Mòn khá đẹp, đi men theo dòng suối xanh biếc, hai bên phủ bóng cây. Có lúc lại băng qua bình nguyên xanh mướt với tràng cỏ trải dài, xa xa là núi rừng Hóa Sơn với một màu xanh mênh mang từ đỉnh ngọn núi kéo tới tận bờ sông, trông thật hùng vĩ và thơ mộng.

Cửa hang Rục Mòn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ, quanh co chúng tôi cũng đã đến cửa hang, niềm vui vỡ oà với tất cả mọi người. Trước mắt tôi là một vòm hang cao tới 50m, chiều rộng thì mênh mông có thể đỗ song song đến 10 chiếc xe buýt cũng chưa kín. Án ngữ bên ngoài một vài tảng đá vôi, cùng một tầng đá nhỏ khiến dòng suối chảy khá xiết bên ngoài nhưng trở nên hiền hòa, êm ái khi vào trong.

Bước vào trong cửa hang, một bên là dòng suối trong vắt, một bên là bãi đất bằng phẳng có thể cắm trại, nấu nướng ăn uống với khoảng hơn 20 người. Trên trần hang là những khối thạch nhũ thả xuống dòng suối. Đi sâu vào trong khoảng 50m, chếch bên trái có một giếng trời ăn thông ra sườn núi phía bên ngoài được che bởi rừng cây xanh mát. Càng đi sâu trần hang càng cao và rộng, cao tới mức có cảm giác dựng được cả một tòa nhà 20-30 tầng.

Chiều dài của hang Rục Mòn theo đo đạc là 2.863m và chảy ngoắt ngéo từ bên này thông sang phía bên kia của quả núi và có rất nhiều nhánh trong hang mà chưa thể khám phá hết được.

Khoảng hơn 11h, đội ngũ Porter bắt đầu tất bật chuẩn bị bữa trưa. Ngay cửa hang một bếp than dã chiến đỏ rực, trên vỉ sắt là dàn cá mát và tôm nướng thơm nức mũi. Sau bữa ăn ngon lành, và để chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi chính ngày hôm sau, chúng tôi lập tức thực hành tập huấn đu dây, leo núi, cách lắp, khóa chốt an toàn một cách bài bản và thành thục...

Anh Trần Thanh, thành viên của Vietnam Expeditions đang tập huấn cho cả đoàn về các chốt khóa an toàn.

Anh Trần Thanh thắt dây đai ngực cho các thành viên.

Hơn 1 giờ miệt mài tập luyện chúng tôi về nghỉ ngơi và thỏa thích ngụm lặn, bơi trong dòng suối mát lạnh, trong lành ngay cửa hang. Cảm giác thực sự được hoà vào thiên nhiên, thấy mình như đang sống hoang dã, cách biệt với thế giới bên ngoài, được hít thở căng lồng ngực nguồn không khí trong lành đến vô tận, mọi áp lực như tan biến…

Trước ngày lên đường, tôi được cảnh báo chuyến đi sẽ vất vả mạo hiểm, dù rằng có nhiều thứ kỳ thú. Nhưng với tôi không hẳn là mạo hiểm cho biết mà mạo hiểm để xem mình có thể chinh phục được đến đâu, vượt qua giới hạn của bản thân ở mức nào. Mạo hiểm để có những hình ảnh, clip đẹp nhất giới thiệu tới bạn đọc.

Bữa tối nhanh chóng qua đi và thử thách đầu tiên của chúng tôi chính là leo vách núi thẳng đứng cao cỡ khoảng 40m với chiếc thang dây thừng, chỉ để đi ngủ. Lúc này một vài chị em trong đoàn cảm thấy hơi run, vì ngẩng lên nhìn hút mắt vẫn không thấy bậc cuối của thang ở đâu.

Nhìn tình cảnh đó, tôi cũng cảm thấy lo, vì sợ độ cao. Trước khi đặt chân đầu tiên lên bậc thang dây thừng đó, tôi cũng như các thành viên trong đoàn đã được thắt đai bụng, khóa chốt an toàn và móc khóa dây an toàn. Vẫn biết mình không thể rơi tự do nhưng tôi cũng không đủ can đảm để nhìn xuống mà chỉ dám nhìn từng bước chân một và leo.

Tầng hai của hang là một khoảng trống khá bằng phẳng với những chiếc lều đã được dựng sẵn, bên trong là ánh sáng đèn pin hắt ra, in lên vách núi trông thật lãng mạn.

Những chiếc lều được căng lên trong lòng hang.

Điều khá bất ngờ là các thành viên của Vietnam Expeditions dứt khoát không tiết lộ hành trình ngày mai sẽ đi như thế nào, trải nghiệm ra sao. Cho dù tôi cố hỏi cũng chỉ nhận lại được nụ cười bí hiểm và câu nói: "Hãy để ngày mai đi sẽ rõ".

Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngủ lều mà lại còn trong hang, trên tầng cao 40m. Trên đầu là tiếng kêu của dơi, bên dưới là tiếng suối chảy cho tôi một cảm xúc rất khác lạ. Trong cơn chập chờn tôi ngủ lịm đi lúc nào không biết và sáng hôm sau chúng tôi trở lại cửa hang đúng bằng lối lên tối hôm trước.

Sau bữa sáng, chúng tôi được phát mỗi người 1 bộ quần áo lặn, đeo dây đai bụng, đai ngực, lock tay, lock bụng, khoá hãm khi đu dây xuống (simple), hai khoá chốt an toàn, 1 áo phao, mũ bảo hiểm có đèn pin và 1 đôi găng tay.

Hang Rục Mòn: Thiên đường thạch nhũ

Hoa hậu Luna Russo (phải) và tác giả đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình.

Các thành viên trong đoàn đã sẵn sàng lên đường khám phá hang Rục Mòn.

Được biết, để chuẩn bị cho chuyến tham hiểm này, các thành viên của Vietnam Expeditions đã phải vào hang Rục Mòn trước hai ngày để setup toàn bộ tuyến đường, chăng dây thừng bảo hiểm ở những chỗ nguy hiểm, vì vậy mà khối lượng dây thừng khổng lồ được đưa vào trong hang là 1.300m.

10h cả đoàn bắt đầu từ cửa hang thả trôi theo dòng suối. Nó khiến mọi người thích thú như đang thả người trên dòng sông lười ở công viên, có khác chăng là dòng sông lười này lại nằm trong lòng hang Rục Mòn.

Trong tư thế thả nổi tự do, tôi soi đèn pin trên vách hang tha hồ ngắm nghía sự kỳ thú của vách đá, có chỗ vách đá nổi vân như vân gỗ với hai màu trắng và xanh sẫm tuyệt đẹp, lại có chỗ là những nhũ đá như những mảnh vải lụa mềm hay những khối nhũ đá giống như đài sen úp ngược. Một khối nhũ khổng lồ hình vòng cung, được tạo thành 3 lớp, bề mặt như được mài bằng máy, nuột nà đến khó tin, nước từ trên đổ xuống, trong vắt và chảy nhẹ nhàng qua 3 tầng rồi hòa nhập vào dòng suối.

Thú vị hơn nữa, giữa dòng nước ngầm trong hang lại nổi lên một bãi cát và khối thạch nhũ tròn trịa, giống như một đĩa xôi khổng lồ, mang sắc vàng óng ánh đầy mê hoặc.

Mọi người nằm ngửa thả trôi tự do, dòng suối đẩy dần vào trong hang Rục Mòn.

Những vách đá nổi vân giống như vân gỗ trong hang Rục Mòn. Ảnh: Thanh Sang

Các thành viên thích thú khi thả nổi người trôi theo dòng suối trong hang Rục Mòn. Ảnh: Quang Minh

Ảnh: Quang Minh

Một trong khối thạch nhũ được nước hình thành ba tầng và tạo thành hòn non bộ tuyệt đẹp. Clip Nguyễn Tiến Đạt

Nếu nói đến thạch nhũ thì ở Việt Nam tất cả các hang động đều có, nhưng khi khám phá hang Rục Mòn, chúng tôi vẫn không hết ngỡ ngàng bởi sự đa dạng về kích thước, hình dáng lẫn niên đại, giống như nơi đây là một "thiên đường thạch nhũ" vậy. Có những khối thạch nhũ màu trắng dài đổ từ trần hang xuống đến sàn hang mượt mà như mái tóc của tiên nữ, lại có những khối thạch nhũ óng ánh như kim sa…

Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động là một kiệt tác được tạo thành từ đá và nước.

Khối thạch nhũ này như một mâm xôi khổng lồ.

Những "chiếc nơm" khổng lồ được hình thành trong hang Rục Mòn.

Hai khối thạch nhũ như hai cột chống trời trong hang Rục Mòn.

Khối thạch nhũ đổ dài như mái tóc của nàng tiên.

Hoa hậu Luna Russo chụp với khối thạch nhũ óng ánh như kim sa.

Điều đặc biệt hơn ở hang Rục Mòn là có những khối thạch nhũ sống, vẫn đang được hình thành và phát triển. Những khối thạch nhũ sống này rất đa dạng, phong phú với nhiều kích thước, hình dáng được ví như hình dáng ba ông Phúc, Lộc, Thọ, hải cẩu...

Theo chuyên gia hang động của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, sự phát triển của thạch nhũ được cho là cứ 10.000 năm mới tăng 1cm. Ở Việt Nam, quá trình này có thể nhanh hơn bởi điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Khối thạch nhũ sống đang được hình thành. Khối thạch nhũ này được chúng tôi ví giống như hình ba ông Phúc, Lộc, Thọ

Khối thạch nhũ sống này thì giống chú hải cẩu.

Một khối thạch nhũ sống đang được hình thành.

Những khối thạch nhũ đang được đá và nước tạo thành những kiệt tác. Sự phát triển của thạch nhũ được cho là cứ 10.000 năm mới tăng 1cm.

Sau khoảng thời gian hơn 2 tiếng, mải mê với ngụp lặn, thả trôi, lội suối, đi bộ trên cồn sỏi… chúng tôi dừng chân dưới vách núi và chuẩn bị hành trình leo ngược lên trần hang. Lúc này mọi người bắt đầu thấm mệt, tôi đã được nhắc nhở nên đã kịp mang theo vài đồ ăn nhẹ, socola, kẹo, lương khô.

Rục Mòn là một trong những hang ở Quảng Bình được bao phủ bởi bóng tối qua hàng trăm triệu năm. Không một tia sáng dù le lói lọt được vào trong hang. Cả đoàn bảo nhau thử tắt hết đèn pin, bóng tối lập tức bao trùm, không gian đặc quánh lại, màn đêm đen kịt khiến hết thảy như ngừng thở...



Sau thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng tôi bắt đầu hành trình leo ngược vách núi để lên trần hang, ở đây những điều còn kỳ diệu, bí ẩn hơn nữa đang chờ đón.



