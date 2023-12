Khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-04V ở TP.HCM, bắt giám đốc, phó giám đốc cùng một số nhân viên

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc, ông Chu Đình Hiệp - Phó giám đốc cùng một số nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức về các hành vi sai phạm tại trung tâm này.



Cảnh sát có mặt tại Trung tâm Đăng điểm xe cơ giới 50-04V. Ảnh: A.X.

Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ giám đốc, phó giám đốc cùng nhân viên của trung tâm này.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức phê chuẩn.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V, đến 10h30 cùng ngày, cảnh sát vẫn đang thực hiện khám xét tại đây, phía bên ngoài, bên trong rất đông lực lượng mặc sắc phục thực hiện nhiệm vụ.

Một số người dân đến thực hiện đăng kiểm đều được cảnh sát hướng dẫn ra ngoài để phục vụ công tác khám xét trung tâm.