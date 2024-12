Khán giả Sài thành thích thú với không gian âm nhạc bán cổ điển trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tối 22/12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật "Bài ca không quên" thu hút nhiều khán giả trẻ.

Độ khó trong việc bố trí sân khấu, thiết lập hệ thống âm thanh dành cho biểu diễn với hàng trăm nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng - thính phòng đòi hỏi ban tổ chức thực hiện phải nỗ lực gấp nhiều lần để hoàn thành chương trình, đạt chất lượng nghệ thuật, phục vụ hàng ngàn khán giả tại hiện trường và hàng triệu khán giả qua nhiều kênh trực tiếp.

Trong đêm hòa nhạc, du khách và người dân không chỉ thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng, được hòa âm phối khí theo phong cách giao hưởng do các ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc công tên tuổi của cả nước trình diễn, mà còn được tận hưởng những hiệu ứng hình ảnh ôn lại lịch sử của lực lượng quân đội từ ngày đầu thành lập.

Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc hát cùng dàn nhạc giao hưởng

Phần trình diễn của Phan Mạnh Quỳnh

Nét nổi bật của chương trình còn là sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi kỳ cựu như ca sĩ Cẩm Vân đến NSƯT Phạm Khánh Ngọc và Phan Mạnh Quỳnh, đại diện cho lớp trẻ tràn đầy sáng tạo và nhiệt huyết.

Ca sĩ Đức Tuấn

Mở đầu là nhạc cảnh "Lời thề non sông" do nhạc trưởng Lê Ha My cùng dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng trình diễn đã tái hiện lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1941. Tiếp nối, "Chiến sĩ Việt Nam" và "Đoàn Vệ quốc quân" được biểu diễn bởi nhóm ca nam 135, NSƯT Phạm Thế Vĩ, hợp xướng Saigon Choir và các nhóm múa, mang đến không khí hào hùng của những ngày đầu kháng chiến.

Nhóm MTV đã để lại dấu ấn với các ca khúc như "Nam bộ kháng chiến" và "Bước chân trên dãy Trường Sơn", trong khi ca sĩ Phạm Trang gây xúc động với bài "Sẽ về thủ đô". Ca khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng" được NSƯT Phạm Khánh Ngọc khoe trọn kỹ năng trình diễn cùng dàn nhạc.

Ca sĩ Cẩm Vân đã chạm đến trái tim khán giả qua ca khúc "Huyền thoại mẹ", còn Phan Mạnh Quỳnh trong tiết mục đầy cảm xúc "Đưa anh về". Đức Tuấn tỏa sáng với loạt ca khúc như "Tự nguyện", "Linh thiêng Việt Nam". Màn song ca đầy cảm xúc giữa Hồ Trung Dũng với NSƯT Phương Anh trong "Bài ca không quên".

Các giai điệu quen thuộc của những ca khúc cách mạng, qua bàn tay tài hoa của những nhạc công và nghệ sĩ, đã được chuyển soạn một cách đầy sáng tạo cho piano, violon, cello, bộ gõ, dàn kèn đồng và dàn hợp xướng với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ.

Trong suốt 10 năm qua, chương trình "Bài ca không quên" đã trở thành một món quà tinh thần vượt lên trên khuôn khổ của những buổi biểu diễn nghệ thuật thông thường, đó là chuyển soạn, hoà âm, phối khí lại các ca khúc cách mạng và biểu diễn trực tiếp.

Với sự đầu tư công phu và các màn trình diễn đầy cảm xúc của dàn nhạc và các ca sĩ, nghệ sĩ, "Bài ca không quên" đã khơi dậy những ký ức hào hùng, đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa thiêng liêng của âm nhạc cách mạng trong đời sống hiện đại.

Đánh dấu mốc 10 năm, "Bài ca không quên" được tổ chức tại thành phố mang tên Bác mang ý nghĩa sâu sắc với sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, và Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, góp phần khẳng định vị thế của chương trình trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.