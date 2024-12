Trương Ngọc Ánh xúc động xem lại "Áo lụa Hà Đông", hé lộ dự án mới

Mới đây, chương trình Cinephile tháng 12 của S.Pace đã tổ chức buổi chiếu và giao lưu cùng các diễn viên phim "Áo lụa Hà Đông".

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh và diễn viên Trần Thiên Tú (vai bé Ngô – con gái thứ 2 của cô Dần trong phim) đã cùng xem phim, cùng khán giả trải qua nhiều cảm xúc khi xem lại "Áo lụa Hà Đông". Được biết đây là lần hội ngộ đầu tiên của "mẹ con cô Dần" sau 18 năm, từ khi "Áo lụa Hà Đông" ra đời.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và các diễn viên tham gia giao lưu. Ảnh: NVCC

Buổi chiếu thu hút đông đảo các khán giả ở nhiều lứa tuổi, có những khán giả chỉ mới lần đầu xem "Áo lụa Hà Đông", nhưng cũng có những người đã xem lại rất nhiều lần và vẫn giữ nguyên cảm xúc về bộ phim cũng như phần diễn xuất của Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh cùng các diễn viên trong phim.

Kết thúc buổi chiếu, diễn viên Trương Ngọc Ánh và "con gái' Thiên Tú đã gửi lời cảm ơn những khán giả đã đến và ở lại xem đến hết phim dù thời lượng phim khá dài. "Hai mẹ con" đã dành thời gian trò chuyện, giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm khi đóng "Áo lụa Hà Đông" và trả lời những câu hỏi của khán giả. Nhiều khán giả chia sẻ mong muốn bộ phim sẽ được ra rạp lại sau nhiều năm để nhiều khán giả khác có cơ hội được xem lại bộ phim này.

Trương Ngọc Ánh và "con gái" Trần Thiên Tú

Trương Ngọc Ánh cho biết, chị rất xúc động vì dù đã ra đời nhiều năm nhưng "Áo lụa Hà Đông" vẫn luôn được đón nhận và khán giả vẫn luôn nhớ đến một "cô Dần" chịu thương, chịu khó dù có một cuộc đời quá truân chuyên.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi quay "Áo lụa Hà Đông", diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết, bộ phim là một dấu ấn không quên với chị và nhiều người nên có rất nhiều kỷ niệm, thế nhưng cảnh quay bom nổ và đi tìm xác con ở trường học là cảnh diễn để đời và đã ám ảnh chị rất lâu. Cả cảnh vợ chồng mang xác con đi chôn cũng vậy, cảnh quay xong nhưng mấy mẹ con vẫn ngồi khóc mấy tiếng đồng hồ sau mới quay tiếp được.

Trương Ngọc Ánh nhớ lại cảnh đóng phim "Áo lụa Hà Đông"

"Đạo diễn Lưu Huỳnh yêu cầu chỉ được quay 1 lần vì bom nổ chỉ được 1 lần chứ không có lần thứ 2 nhưng phải lấy được nước mắt khán giả. Mà diễn viên đôi khi cũng "tổ trác", nhiều khi chạỵ vào nhưng khóc không được, hoặc có khi yêu cầu chảy nước mắt bên trái thì lại khóc bên phải, cũng có khi khóc chảy nước mũi mà nước mắt không ra…, có nhiều trường hợp như vậy lắm nên Ánh cũng stress mấy ngày liền.

Lúc đấy phải hết sức tập trung và chỉ nghĩ hoặc là sẽ đi theo nghề diễn viên tiếp, còn không diễn được thì chỉ có bỏ nghề. Cuối cùng mọi chuyện đã tốt đẹp, cảnh quay đúng một shot và lấy được nước mắt khán giả rất nhiều" – nữ diễn viên tâm sự.

Nữ diễn viên quay lại đóng phim năm 2025

Trương Ngọc Ánh cũng cho biết, trong năm 2025, chị sẽ quay trở lại với điện ảnh và dự án sớm nhất sẽ được bấm máy vào tháng 4/2025.

Có mặt tại buổi giao lưu, diễn viên Trần Thiên Tú cũng xúc động chia sẻ: "Lúc đóng phim, cả Tú và chị Trang (vai An trong phim) đều chuyển vào Hội An để đi học, giống như An và Ngô ở trong phim, hai chị em suốt ngày ríu rít bên nhau.

Lúc ở Hội An cũng đi cào hến, đi phơi nắng, đó là những trải nghiệm rất khác. Lúc đấy ra đoàn phim giống như những đứa con bên bố mẹ, cũng làm nũng, đòi hỏi được bố mẹ yêu thương… nên cả đoàn như một gia đình gắn bó. Đến lúc vào cảnh phim cũng không phải nghĩ nhiều, cũng không hề có chủ đích về việc diễn xuất, bom nổ cái là... chạy sút quần luôn.

Tú nhớ mãi cảnh bom nổ, rồi mẹ Ánh chạy vào, lật xác… Tú cũng đứng gần đấy, chứng kiến cảnh chị An bị bom nổ trong trường, là bom nổ thật, chị An chỉ đứng cách chỗ bom nổ vài mét thôi, rồi thấy người nằm đấy, đắp chiếu lên…, thật sự là nhớ đến tận bây giờ. Tú rất biết ơn vì mình may mắn là một phần bé nhỏ trong dự án này".

Trần Thiên Tú (bìa trái) sau thời gian học diễn xuất và đạo diễn ở Trung Quốc đã trở về và bắt đầu tham gia những dự án phim ảnh trong nước

Trong phần giao lưu, diễn viên Thiên Tú khi được yêu cầu đã ngẫu hứng hát lại đoạn ca cổ mà cách đây 18 năm khi quay "Áo lụa Hà Đông" đã diễn. Thiên Tú cho biết, kể từ khi hát để quay phim đến giờ, cô vẫn nhớ như in và chưa bao giờ quên đoạn hát đó. Được biết, Thiên Tú sau thời gian học diễn xuất và đạo diễn ở Trung Quốc đã trở về và bắt đầu tham gia những dự án phim ảnh trong nước. Thời gian tới, Thiên Tú cũng xuất hiện trong vài dự án sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.