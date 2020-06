Khánh Hòa: Khoai sáp đặc sản bị thối củ, giá bán giảm, dân lo thu không đủ bù chi

Theo các hộ trồng khoai sáp tại huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) các năm trước nông dân thu hoạch khoai sáp năng suất đạt từ 1,6 – 1,9 tấn/sào và bán cho thương lái được giá cao, thu hoạch đến đâu bán hết đến đó.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của hạn hán nên nhiều vườn trồng khoai sáp đến thời kỳ thu hoạch bị tình trạng thối củ và hiện chỉ bán cho thương lái với giá dao động từ 14.000 – 15.000đồng/kg, giảm hơn 4.000 đồng/kg so với trước đây.

Dưới cái nắng khắc nghiệt, đang loay hoay thu hoạch đám khoai sáp 2 sào của mình, ông Trương Văn Gia (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) than vãn: "Các vụ trước, năng suất của khoai sáp đều đạt khá và bán cho thương lái với giá dao động 18.000 – 20.000 đồng/kg. Riêng vụ này, tôi chỉ bán khoai sáp với giá 14.000 đồng/kg, năng suất chỉ vỏn vẹn 1, 5 tấn/sào"

Do nắng nóng kéo dài nên năng suất khoai sáp khu thu hoạch cũng giảm, một số vườn trồng khoai sáp bị thối củ

Theo ông Gia, do nắng nóng kéo dài nên vườn khoai sáp của gia đình bị thối củ, cứ 1 tấn thì bị thối 200kg củ, với 2 sào trồng khoai sáp của gia đình bị thối khoảng 600kg. Những củ khoai sáp to cũng ít hơn so với vụ trước. Với chi phí đầu tư tăng như hiện nay và giá thu mua giảm thì vụ này có lãi, nhưng chẳng được là bao.

Ông Gia nói, không chỉ riêng gì vườn khoai sáp của gia đình mà các vườn xung quanh cũng nằm trong tình trạng tương tự. Do giá bán khoai sáp thấp và sức mua giảm nên một số vườn này mặc dù đã đến kỳ thu hoạch mà chưa bán được.

Gia đình ông Trương Văn Gia đang thu hoạch khoai sáp, nhưng chỉ bán giá 14.000 đồng/kg, giảm hơn 4.000 đồng/kg so với vụ trước

Ông Nguyễn Kiên – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Tân cho biết, toàn xã vụ này xuống được 32ha diện tích khoai sáp. Một số hộ hiện nay đã bước vào thu hoạch khoai sáp, tuy nhiên do nắng nóng kéo dài một số vườn khoai bị thối củ làm ảnh hưởng đến năng suất. Và do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sức tiêu thụ cũng có phần giảm đi.

"Đầu mùa bà con bán khoai sáp giá bình quân 20.000 đồng/kg và hiện tại chỉ từ 14.000 – 15.000 đồng/kg. Với giá bán khoai sáp như trên các hộ trồng khoai sáp lãi ít hoặc huề vốn, thậm chí một số hộ bị lỗ....", ông Nguyễn Kiên.