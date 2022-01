Khánh thành Nhà máy gạo lớn nhất châu Á ở An Giang: Nâng bước cho thương hiệu gạo ngon nhất thế giới ST25

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy gạo Hạnh Phúc

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá, Nhà máy gạo Hạnh Phúc được đầu tư xây dựng với quy mô lớn nhất Châu Á, có diện tích 161.000m2, đặt tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn), có công suất sấy đạt 4.800 tấn lúa tươi/ngày, hệ thống 80 silo chứa lúa (bảo ôn) 240.000 tấn; công suất xay xát chế biến 1.600 tấn/ngày (lúa khô), nâng tổng công suất gạo thành phẩm đạt 1.000 tấn/ngày.

Nhà máy vận hành 100% giải pháp công nghệ được nhập khẩu từ Châu Âu, như: Hệ thống tiếp nhận, làm sạch và sấy của SKIOLD (Đan Mạch); hệ thống xay xát lúa gạo từ BUHLER (Thụy Sỹ); toàn bộ hệ thống silo chứa lúa và trang thiết bị đi kèm, lò hơi, robot hút lúa đều nhập khẩu và đồng bộ theo tiêu chuẩn EU từ Ý, Đức, Ba Lan…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy gạo Hạnh Phúc.





Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tìm hiểu sản phẩm gạo A An được sản xuất từ Nhà máy gạo Hạnh Phúc của Tập đoàn Tân Long

Theo số liệu thống kê, diện tích trồng lúa ĐBSCL đạt khoảng 1,6 triệu ha, trong đó diện tích tại 5 huyện gần kề Nhà máy gạo Hạnh Phúc đạt gần 300.000ha, gồm: Tri Tôn, Thoại Sơn (tỉnh An Giang), Giang Thành, Hòn Đất và Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang).

Với lợi thế tối ưu về công nghệ, Nhà máy gạo Hạnh Phúc sẽ giải quyết hiệu quả khâu quan trọng nhất sau thu hoạch là vận chuyển kịp thời lúa tươi từ cánh đồng về nhà máy, đảm bảo sấy trữ trong “thời gian vàng”, giúp đảm bảo hương vị và chất lượng lúa gạo. Từ đó giảm thất thoát sau thu hoạch, tăng tỷ lệ thu hồi gạo thành phẩm.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Tân Long sẽ liên kết bao tiêu với các hợp tác xã tại An Giang trên diện tích 30.000ha và mở rộng quy mô sang các địa phương lân cận trong những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng thương hiệu gạo A An trên cơ sở giống lúa ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua (gạo ngon nhất thế giới ST25), phát triển canh tác giống lúa ST25 tại An Giang.

Hệ thống silo bảo quản gạo hiện đại của Nhà máy gạo Hạnh Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, việc khánh thành Nhà máy gạo Hạnh Phúc là một trong những kết quả quan trọng từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018, được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo với vai trò khi đó là Thủ tướng Chính phủ. Điều này thể hiện An Giang luôn tạo thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh. Trong đó, Nhà máy gạo Hạnh Phúc có quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, vừa tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương, vừa thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp An Giang theo hướng bền vững. Việc đưa vào vận hành nhà máy chế biến và bảo quản nông sản lớn nhất Châu Á sẽ thúc đẩy nông nghiệp An Giang phát triển.

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy gạo Hạnh Phúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn Tân Long đã đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ chế biến gạo sau thu hoạch, xây dựng liên kết với nông dân. Theo Chủ tịch nước, dù trong bối cảnh khó khan, nhưng năm 2021, ngành nông nghiệp đã đóng góp 48,9 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu. Việc đẩy mạnh đầu tư như dự án nhà máy gạo hiện đại là cần thiết nhằm góp phần nâng cao giá trị hạt gạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp với địa phương, nhà nông học nghiên cứu vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, xây dựng mối liên kết chặt chẽ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh An Giang cần khuyến khích sản xuất, mở rộng hạn điền, phát triển các mô hình sản xuất mới, quy mô lớn, có sự tham gia của nông dân để cùng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong phát triển nông nghiệp, cần đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo lao động, khuyến khích khởi nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp; chú trọng chất lượng, giá trị thay vì số lượng. Tỉnh An Giang cần nghiên cứu xây dựng hạ tầng vùng trồng lúa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất lớn…