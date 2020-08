Khánh thành những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đây là các công trình an sinh xã hội chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Lễ khánh thành các công trình, về phía tỉnh Hà Giang có Đ/c Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Đ/c Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Quản Bạ, huyện Đồng Văn. Về phía Agribank, có Đ/c Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Đ/c Nguyễn Tuyết Dương - Thành viên HĐTV; Đ/c Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Công đoàn; Đ/c Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Giang.

Các Đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang và Agribank dự lễ cắt băng khánh thành các công trình

Với nguồn kinh phí tài trợ của Agribank, do UBND huyện Quản Bạ và UBND huyện Đồng Văn thực hiện, sau 01 năm xây dựng, các công trình đã hoàn thành và được bàn giao cho nhà trường, chuẩn bị cho năm học mới sắp tới. Công trình Trường mầm non xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ bao gồm các hạng mục: nhà lớp học đa năng 2 tầng, sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ, xây dựng mới nhà vệ sinh, nhà để xe, sân bê tông, cổng trường và hệ thống tường rào bao quanh. Công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sủng Là, huyện Đồng Văn được thiết kế nhà lớp học 3 tầng, bao gồm với 12 phòng học, tổng diện tích sử dụng 930 m2.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Hà Giang, huyện Quản Bạ, huyện Đồng Văn ghi nhận những đóng góp của Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh Hà Giang nói riêng đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, các công trình được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu dạy và học cho thầy cô giáo và các em học sinh, khắc phục tình trạng thiếu lớp học, thiếu cơ sở vật chất, đảm bảo tiêu chí công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia và tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Agribank cắt băng khánh thành trường mầm non xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Nguyễn Tuyết Dương -Thành viên Hội đồng thành viên Agribank cắt băng khánh thành trường PTDT Bán trú, Tiểu học xã Sủng Là, huyện Đồng Văn

Cũng trong dịp này, Agribank đã trao tặng kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ công tác giáo dục cho huyện Đồng Văn và 200 triệu đồng hỗ trợ công tác giáo dục tại huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank tặng kinh phí hỗ trợ công tác giáo dục cho huyện Đồng Văn

Phát biểu tại buổi Lễ, Đ/c Tiết Văn Thành – Tổng Giám đốc Agribank mong muốn sự hỗ trợ của Agribank sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, giúp các em học sinh vượt qua điều kiện khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đạt được những thành tích cao trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội và cộng đồng.

Là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Agribank đã lớn mạnh và phát triển vượt bậc, được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương ghi nhận với nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần quan trọng tạo nên bộ mặt khởi sắc của nền nông nghiệp Việt Nam.

Mặc dù hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, do biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới nhưng Agribank luôn phát huy và làm tốt vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng thông qua triển khai thường xuyên trong cả nước các chương trình an sinh xã hội, từ thiện giàu ý nghĩa nhân văn, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số… với kinh phí hàng năm khoảng 400 – 500 tỷ đồng. Tại Lễ trao giải Ngân hàng tiêu biểu năm 2019, Agribank được vinh danh giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng" bởi những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội.