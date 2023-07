Khánh thành trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ - Long An

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đức Huệ, Agribank chi nhánh Long An, Agribank Chi nhánh Đông Long An, ABIC TP.HCM… và đại diện khách hàng truyền thống, thân tín của Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ.

Đại biểu tham dự Lễ Khánh thành trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Trụ sở cũ Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ - Long An xây dựng từ năm 1983, đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu giao dịch ngày càng cao của khách hàng.

Ngày 21/3/2021, trụ sở mới được khởi công xây dựng đến ngày 9/3/2023 bàn giao đưa vào sử dụng tại số 232 đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, với quy mô nhà làm việc cấp III, 3 tầng; nhà công vụ cấp IV, 1 tầng.

Hạng mục phụ trợ, gồm: nhà bảo vệ + ATM, nhà để xe, sân đường, hàng rào,... Tổng diện tích xây dựng là 1.600m2, tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng, từ nguồn vốn Nhà nước ngoài đầu tư công dành cho xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định của Agribank.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An, phát biểu khai mạc lễ khánh thành trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu khai mạc lễ khánh thành, ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An, cho biết: Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ - Long An là chi nhánh lớn trong hệ thống Agribank Chi nhánh tỉnh Long An. Từ khi thành lập đến nay, Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ đã đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành Ngân hàng, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường tài chính tiền tệ và góp phần đảm bảo an sinh xã hội huyện nhà.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đức Huệ, Agribank chi nhánh Long An, Agribank chi nhánh huyện Đức Huệ cắt băng khánh thành trụ sở Agribank chi nhánh huyện Đức Huệ. Ảnh: Hồng Cẩm



Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ - Long An hiện phục vụ cho hơn 28.000 khách hàng, vốn huy động đạt 1,200 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 2,100 tỷ đồng.

Sự bảo đảm nguồn vốn đầy đủ, kịp thời, cung ứng các dịch vụ ngân hàng tiện ích của chi nhánh đã hiện thực hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển "Tam nông" cũng như góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Ông Phan Văn Bá (Người áo trắng, bên phải)- Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Hồng Cẩm

"Việc khánh thành trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ - Long An, với cơ sở vật chất khang trang, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cung cấp đầy đủ, đa dạng các dịch vụ ngân hàng hiện đại sẽ góp phần đảm bảo các hoạt động tài chính - ngân hàng trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch cho đông đảo khách hàng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trong hành trình phục vụ "Tam nông".

Ông Nguyễn Kim Thài (Người áo trắng, bên phải)– Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Hồng Cẩm



Ông Trần Thanh Phong (Người áo trắng, bên phải)– Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Hồng Cẩm



Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Mỹ Hiền – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An, mong rằng với kết quả đạt được, trong thời gian tới Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ - Long An tiếp tục tăng cường đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần đầu tư phát triển kinh tế của huyện Đức Huệ nói riêng, tỉnh Long An nói chung.

Đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho huyện Đức Huệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại Lễ khánh thành trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh huyện Đức Huệ, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao tặng 1 căn Nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho huyện Đức Huệ.