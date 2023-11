Khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo sợ nhất điều gì?

Là người đã có hơn 5 năm gắn bó cùng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã cùng các học trò gặt hái được rất nhiều thành công. Tuy nhiên, ông cũng gặp phải không ít áp lực để duy trì thành tích của các đội bóng mà mình làm việc.



HLV Park Hang-seo gặp nhiều áp lực thành tích khi dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Và mớ đây thầy Park đã có những chia sẻ về những áp lực tinh thần mà mình đã phải chịu đựng khi làm việc tại Việt Nam, cụ thể là khi nhận quá nhiều sự phê phán và chỉ trích. "Đã là công việc của mình thì mình phải cố làm những gì tốt nhất và đúng trách nhiệm. Nếu có phán xét thì việc đó cũng là điều đương nhiên và HLV phải chịu trách nhiệm.

Sau vòng loại World Cup, chúng tôi thua nhiều quá. Tôi thấy mọi người phê phán cũng nhiều. Đôi khi nó vượt quá sức chịu đựng của chúng tôi", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Thời gian qua, đã xuất hiện những tin đồn về việc HLV Park Hang-seo có thể thay thế HLV Mano Polking dẫn dắt ĐT Thái Lan. Một khi điều đó xảy ra thì viễn cảnh cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam trở về đối đầu các học trò cũ cũng sẽ đến rất gần.

Khi được hỏi về tin đồn này, nhà báo Chayuntorn Chaimool của trang Think Curve khẳng định đây không phải là tin đồn. Do tờ Think Curve có mối liên hệ mật thiết với người đại diện của HLV Park Hang-seo nên ông Park đã có chia sẻ này khi tham gia trả lời phóng vấn truyền thông Thái Lan.