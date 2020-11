Khỉ mốc quý hiếm nặng 8kg đi lạc vào nhà dân ở Bình Định

Ngày 20/11, ông Lê Đức Sáu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn thả một cá thể khỉ mốc về rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, huyện An Lão).

Thả khỉ mốc nặng 8kg về rừng tự nhiên.

Theo đó, cá thể khỉ mốc là giống đực, trọng lượng 8kg. Vào tháng 9/2020, con khỉ mốc này đã đi lạc vào nhà bà Lê Thị Mừng ở xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định) trong tình trạng khỏe mạnh, bà Mừng nhốt lại và bàn giao cho ngành kiểm lâm huyện Phù Mỹ ngay sau đó.

Sau khi tiếp nhận, ngành kiểm lâm đã bàn giao cho Công viên động vật hoang dã FLC Zoo - Safari chăm sóc, tập lại đặc tính hoang dã để tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Khỉ mốc quý hiếm nặng 8kg.

Khỉ mốc có tên khoa học Macaca assamensis, thuộc bộ khỉ hầu, là động vật rừng quý hiếm nhóm IIB. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ, bảo tồn và phát triển.