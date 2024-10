Khoá bác sĩ nội trú đầu tiên của VinUni chính thức tốt nghiệp

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình 4 năm đào tạo chuyên sâu và toàn diện, khẳng định sự thành công của VinUni trong việc triển khai chương trình bác sĩ nội trú tiên phong tại Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

Khóa tốt nghiệp đầu tiên (2020 - 2024) có 15 Bác sĩ nội trú thuộc hai chuyên ngành chính: Nội Tổng quát và Nhi khoa. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Bác sĩ nội trú được đào tạo hoàn toàn theo mô hình giáo dục y khoa dựa trên năng lực (CBME) phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất do Hội đồng kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình Giáo dục Y khoa Sau đại học Hoa Kỳ (ACGME-I) đề ra.

Toàn cảnh lễ tốt nghiệp khóa đào tạo nội trú đầu tiên của VinUni.

VinUni là cơ sở đào tạo ngoài công lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép đào tạo chương trình Bác sĩ nội trú ngay từ năm đầu tiên thành lập trường. Với khát vọng đổi mới sáng tạo và chất lượng đào tạo xuất sắc, ngay từ những ngày đầu VinUni đã hợp tác chiến lược với đại học hàng đầu trên thế giới về đào tạo Y khoa là Đại học Pennsylvania để thiết kế và triển khai chương trình Bác sĩ nội trú trên các nguyên tắc của kiểm định ACGME-I.

Để trở thành học viên Bác sĩ nội trú tại VinUni, các ứng viên phải vượt qua ba vòng thi tuyển vô cùng khắt khe, với các tiêu chuẩn đánh giá toàn diện từ kiến thức y khoa đến năng lực lâm sàng. Trong suốt quá trình học tập và thực hành, các học viên sẽ nhận được phản hồi thường xuyên từ các giảng viên lâm sàng và đánh giá liên tục qua các giai đoạn thăm khám, điều trị bệnh nhân tại bệnh viện thực hành như Hệ thống Y tế Vinmec, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,... Điều này giúp học viên liên tục cải thiện và hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu, đảm bảo họ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của ngành y hiện đại.

Các bác sĩ nội trú Nội và Nhi khoa tại lễ tốt nghiệp.

"Việc VinUni đạt được chứng nhận kiểm định ACGME-I ở cả cấp trường và cấp chương trình có ý nghĩa không chỉ riêng cho nhà trường. Chúng ta đã triển khai loại hình đào tạo nội trú trong rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục y khoa tại Việt Nam đạt kiểm định này. Bộ Y tế ghi nhận đây là một mô hình tiên tiến, rất đáng khích lệ, đóng góp vào quá trình cải tổ giáo dục y khoa tại Việt Nam", TS.BS. Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế, chia sẻ. Ông Quang cũng bày tỏ hy vọng các tân Bác sĩ nội trú VinUni sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và trở thành những hạt nhân lãnh đạo tương lai của các hệ thống y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Đặc biệt, khóa Bác sĩ nội trú đầu tiên tốt nghiệp VinUni đều có thành tích vượt trội. Trong đó, 100% đều đạt chuẩn năng lực làm việc độc lập trong chuyên ngành Nội và Nhi theo chuẩn kiểm định ACGME-I. Tất cả các Bác sĩ nội trú của chương trình Nội và Nhi đều được trải qua kiến tập lâm sàng quốc tế tại hệ thống bệnh viện của Đại học Pennsylvania (Mỹ), hoặc tại Bệnh viện trường Đại học Y Vienna (Áo) theo chương trình do Viện Y học mở (Open Medical Institute - OMI) tài trợ. Tất cả đều được tu nghiệp trong khoá đào tạo nâng cao tại Áo do OMI tổ chức, và có nhiều học viên đã giành các giải thưởng lớn, như Thành tựu học thuật xuất sắc (Excellent Academic Achievement) hay Trình ca bệnh lâm sàng hay nhất (Best Case Presentation). Ngoài ra, các Bác sĩ nội trú khóa đầu đã nghiên cứu và công bố được 12 bài báo quốc tế, 4 bài đang trong quá trình công bố và có 17 bài báo cáo tại nhiều hội nghị y học uy tín trong nước, quốc tế.

Các bác sĩ nội trú lên nhận bằng từ Giám đốc chương trình.TS.BS. Nguyễn Thị Tuyết - GĐ BSNT Nội (thứ hai từ trái qua) và GS.

Trong thời gian theo học, tất cả các học viên khoá đầu tiên đều được tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo cùng với hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng. Bên cạnh đó, ngay sau khi tốt nghiệp, 100% học viên của khóa đầu tiên sẽ được đảm bảo việc làm tại Hệ thống Y tế Vinmec. Mức thu nhập cạnh tranh cùng môi trường làm việc hiện đại tại Vinmec sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho các tân Bác sĩ nội trú, đồng thời tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

BS Nguyễn Hoàng Kim Hân - Gương mặt đại diện khóa nội trú đầu tiên tốt nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

GS. Bác sĩ David Bangsberg, Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe, chia sẻ: "Buổi lễ tốt nghiệp này là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trên hành trình theo đuổi sự xuất sắc trong đào tạo y khoa, cùng sứ mệnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam và vươn tầm thế giới."

Chương trình Bác sĩ nội trú là giai đoạn then chốt, giúp các bác sĩ trẻ không chỉ củng cố kiến thức mà còn phát triển toàn diện năng lực thực hành lâm sàng. Việc có khóa Bác sĩ nội trú đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình đào tạo dựa trên chuẩn năng lực quốc tế không chỉ là niềm tự hào của VinUni mà là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của Trường trong việc xây dựng, phát triển một chương trình đào tạo y khoa đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam. Trong giai đoạn sắp tới, VinUni sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển chương trình Bác sĩ nội trú, mở rộng các chuyên ngành đào tạo và thu hút những bác sĩ trẻ tài năng từ khắp nơi trên đất nước.

Các bác sĩ nội trú khoá đầu tiên của VinUni cùng các giảng viên.