Việc hiển thị khoản thu của các hãng hàng không chưa đồng nhất, dễ gây hiểu lầm

Theo kết quả kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã tiến hành kiểm tra các hãng, bao gồm: Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và 6 đại lý bán vé máy bay.



Được biết, giai đoạn kiểm tra từ 1/1/2023 đến 4/5/2024, đoàn đã kiểm tra cách thức bán vé của các hãng. Kết quả, về công khai, niêm yết giá vé, Cục Hàng không ghi nhận các hãng thực hiện niêm yết giá vé trên website, ứng dụng; cơ bản thông tin hiển thị bao gồm: Giá vé cơ bản; Phụ thu quản trị hệ thống; Phụ thu dịch vụ tiện ích thanh toán (nếu có) / Phụ thu dịch vụ đặt vé (nếu có); Thuế Giá trị gia tăng (VAT); Các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh (giá phục vụ hành khách; giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý)...

Tuy nhiên, Cục vẫn phát hiện vấn đề tồn tại cần khắc phục về cách hiển thị khoản thu của các hãng hàng không. Cụ thể, về cách thức hiển thị thông tin các khoản thu trong giá vé máy bay trên website/ứng dụng, các khoản thu giá dịch vụ của hãng hàng không (phụ thu quản trị hệ thống, phụ thu đặt vé, tiện ích thanh toán) được niêm yết hiển thị trong mục thuế, phí hoặc phụ phí. Cách đặt tên của các khoản thu không đồng nhất (cùng một khoản thu có tên khác nhau).

Khoản thu của các hãng hàng không được hiển thị chưa đồng nhất. Ảnh: Gia Linh

Ví dụ: với cùng khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh là "giá dịch vụ phục vụ hành khách" và "Giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý", các hãng hiển thị với tên khác nhau như "Giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách / Giá dịch vụ phục vụ hành khách" hoặc "Phí an ninh soi chiếu / Phí sân bay quốc nội" hoặc "Phí dịch vụ hành khách chặng nội địa/ Phí soi chiếu an ninh hành khách"... Nội dung trên có thể gây nhầm lẫn cho hành khách trong việc nhận biết các khoản thu.

Ngoài ra, về việc quản lý, kiểm tra các đại lý bán vé máy bay của hãng hóa đơn của đại lý chưa thể hiện rõ phần phụ thu trả về hãng hàng không (được tính để quản lý trong khung giá vé trần theo quy định) và phần phụ thu thuộc về dịch vụ tăng thêm do đại lý cung cấp. Điều này có thể gây hiểu nhầm khi tính toán mức giá dịch vụ vận chuyển hàng không hạng phổ thông cơ bản để đối chiếu với mức giá trần theo quy định.

Cục Hàng không cho rằng nguyên nhân của các tồn tại trên là do việc thiết lập cách thức hiển thị các khoản thu (giá dịch vụ vận chuyển hành khách; thuế giá trị gia tăng; giá phục vụ hành khách; giả đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm) trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của các hãng hàng không có sự khác biệt, đồng thời việc đặt tên các khoản thu chưa đồng nhất giữa các hãng.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng rà soát, kiểm tra thực trạng hiển thị các khoản thu trong giá vé. Ảnh: Gia Linh

Từ đó, Cục Hàng không yêu cầu rà soát, đề xuất cách thức hiển thị phù hợp đối với các khoản thu của các hãng hàng không trên trang thông tin điện tử (website), ứng dụng (App) và trên hóa đơn thanh toán để hành khách nắm rõ thông tin giá vé.

Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát công tác bán vé, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin giá của các hãng, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật và giúp hành khách nhận diện đúng các khoản phải thanh toán khi mua vé máy bay.

Đồng thời, Cục cũng yêu cầu các hãng phải rà soát, kiểm tra thực trạng hiển thị các khoản thu trong giá vé của hãng trên website, App và trên hóa đơn thanh toán của hãng, hóa đơn của đại lý; đề xuất cách thức hiển thị phù hợp để hành khách nắm rõ thông tin giá vé, tránh hiểu nhầm và không làm phát sinh các khoản thu trái quy định pháp luật.

Đánh giá, tiếp tục hoàn thiện các nội dung quy định đối với đại lý, hợp đồng đại lý, đặc biệt chú ý nội dung quy định về phụ thu xuất vé. Kịp thời báo cáo về tình hình giá vé và các vấn đề có liên quan theo chỉ đạo của Cục hàng không và cơ quan có thẩm quyền.