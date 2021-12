Khoảng khắc đầu năm mới, xem vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình cảm của 12 con giáp 2022

Theo tử vi 12 con giáp, mỗi năm, với sự thay đổi của Thái Cực, các con giáp khác nhau sẽ thay đổi vận may của họ. Nhiều con giáp cũng có thể bị xui xẻo do sao Thất Sát hoặc bị sao xấu chiếu mệnh, tai họa liên tiếp xảy ra.

Năm mới 2022, vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình cảm của 12 con giáp cũng có sự khác nhau, một số con giáp đặc biệt may mắn và nhiều phúc khí.

Vậy năm 2022, những con giáp nào làm ăn phát đạt và suôn sẻ nhất?



Vận may của con giáp tuổi Tý trong năm 2022 rất tệ.

Về sự nghiệp và tài lộc: Do bị sao hung tinh chiếu mệnh nên người tuổi Tý dễ bị sai lầm, phá tài, dẫn đến sự nghiệp khó khăn, tài lộc sa sút, khó tụ tài, hái lộc.

Về sức khỏe: con giáp tuổi Tý bị ảnh hưởng bởi sao xấu dễ bị bệnh tật quấy phá, vướng vào họa thị phi trong năm nay.

Về tình cảm: tương đối bằng phẳng, về cơ bản không có tin vui.

Nhìn chung, năm 2022, con giáp tuổi Tý dễ sinh tranh chấp khi xử lý giấy tờ, hợp đồng. Do đó, họ cần phải cẩn thận, chú tâm. Hơn nữa, sức khỏe của họ không tốt nên cần chăm sóc bản thân, chú trọng các biện pháp an toàn để tránh bị tai nạn.

Con giáp tuổi Tý nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống và làm việc, nghỉ ngơi để đề phòng một số bệnh lặt vặt. Nhìn chung, dù có thể gặp xui xẻo, nhưng chỉ cần người tuổi Tý thận trọng thì cuộc sống cũng không quá khó khăn.

Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Sửu năm 2022

Vận trình tài lộc cả năm của con giáp tuổi Sửu khá suôn sẻ. Sự phát triển của người tuổi Sửu trong năm 2022 khá tốt. Về cơ bản họ có thể sống thoải mái và hạnh phúc.

Về sự nghiệp và vận may về tài chính: Do được ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên con giáp này chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn trong công việc và sự nghiệp vào năm 2022. Ở nơi làm việc, họ sẽ gặp được nhiều quý nhân và nhận được sự trợ giúp quý báu.

Về mặt tình cảm: Con giáp tuổi Sửu được quý nhân phù trợ nên vận đào hoa khá vượng, có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp.

Về sức khỏe: Người tuổi Sửu phải cẩn thận hơn trước các dấu hiệu bệnh tật, cần thường xuyên rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Người tuổi Sửu năm nay thường mắc các bệnh vặt như cảm mạo, ho khan... điều trị lâu ngày không khỏi. Do đó, họ cần có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý.



Nhìn chung, đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu trong năm 2022 khá ổn, thăng tiến ổn định, tình cảm vui vẻ, công việc phát đạt. Dù con giáp này có nhiều áp lực phải đối mặt nhưng chỉ cần lòng vững vàng là có thể từ từ tiến tới.



Vận trình tài lộc của người tuổi Dần năm 2022

Người tuổi Dần có đường tài lộc không mấy tốt đẹp trong năm 2022. Vì là năm tuổi nên mọi sự của con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều khó khăn, lại gặp sao hung tinh nên có thể gặp nhiều thất bại và khó khăn.

Một hạnh phúc sẽ xua được 3 xui xẻo. Vì thế, nếu bạn dự định thực hiện những việc hạnh phúc trong đời như kết hôn, mua nhà, tậu xe, sinh con... thì chắc chắn xui xẻo trong năm 2022 sẽ phai nhạt.

Còn nếu chẳng có việc vui nào thì bạn cần chuẩn bị tinh thần để tránh những điều xui xẻo và ứng phó với những biến động trong năm sinh của mình, để không phải rơi vào tình cảm sóng to gió lớn.

Về sự nghiệp: Có thể sẽ dậm chân tại chỗ. Vì vậy, người tuổi Dần phải cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp năm nay.



Về tài lộc: Vận trình tài lộc của những con giáp tuổi Dần cũng tương đối sa sút, không chỉ khó tích lũy tài sản trong năm 2022 mà thậm chí còn có khả năng làm không đủ ăn.

Về sức khỏe: Người tuổi Dần có thể gặp xui xẻo đến mức phải đổ máu.

Về tình cảm: Không được như ý. Khả năng những người độc thân có khả năng thoát kiếp FA không cao. Như vậy, con giáp tuổi Dần năm 2022 dù gặp cản trở nhưng không nên cam chịu mà cần cố gắng hơn nữa để tránh quá sa sút. Bạn đặc biệt phải cẩn thận có kẻ tiểu nhân cản trở, nên bớt chuyện thị phi.

Con giáp tuổi Dần nên cẩn thận các vết thương do kim loại gây ra, cố gắng tránh các vật nhọn, Khi lái xe cũng cần chú ý đến an toàn.

Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Mão năm 2022

Tổng thể, năm 2002, con giáp tuổi Mão phát triển ở mức trung bình. Vận trình cá nhân của họ chỉ dao động nhẹ, không có chuyển biến đáng kể và khó có thể vượt qua năm 2022 một cách suôn sẻ.

Về tài lộc: Con giáp tuổi Mão bị ảnh hưởng của sao hung tinh nên dễ làm mất lòng người do đó tài lộc cũng đơm hoa thơm, trái ngọt.

Về sức khỏe: Nhờ sự hộ mệnh của sao may mắn trong vấn đề sức khỏe nên tuổi Mão rất khỏe mạnh.

Về tình cảm: Người tuổi Mão đón nhận tin vui về tình cảm, nhất là con giáp nữ. Bạn có thể gặp được "hoàng tử của đời mình" nên nắm chắc lấy vận may này.

Tuy nhiên, để tránh đào hoa quá vượng, bạn phải giữ tỉnh táo trong tình cảm, đừng đánh đu trong nhiều mối quan hệ phức tạp, dễ có nguy cơ "xôi hỏng bỏng không". Đặc biệt những người đã kết hôn phải đề phòng "con giáp thứ 3" dẫn đến khủng hoảng hôn nhân.

Dù người tuổi Mão không gặp nhiều xui xẻo nhưng có thể gặp chuyện thị phi làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ cá nhân.

Nhìn chung, với tuổi Mão, năm 2022 là năm phúc lành, thị phi lẫn lộn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể vượt qua khủng hoảng.

Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Thìn năm 2022

Về đường tài lộc của người tuổi Thìn trong năm 2022 tương đối ổn thỏa.

Năm nay, không có sao hung tinh nhưng cũng không có nhiều may mắn nên con giáp tuổi Thìn mọi sự đều ở mức trung bình, ở trạng thái không vui không lo. Nếu người tuổi Thìn muốn tiến bộ thì vẫn cần phải cố gắng hơn nữa.

Về sự nghiệp và công danh: Tương đối ổn định, ít mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, do năm Dần thiếu các sao tốt nên những con rồng cần phải nỗ lực làm việc mới mong cải thiện được tài lộc, nếu không có thể sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ.

Về sức khỏe: Bạn cần cẩn thận trong sức khỏe. Năm 2022 bạn có thể gặp 1 số tai nạn gây thương tích. Không chỉ thế, sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình cũng được tốt như trước. Do đó, bạn không chỉ phải chú ý đến an toàn, chăm sóc sức khỏe cho mình mà còn cả của các thành viên khác trong gia đình nữa.

Tuy nhiên, vấn đề tình cảm của con giáp tuổi Thìn không được tốt. Nếu gặp được đối tượng yêu thích thì bạn cũng lại băn khoăn, dè dặt nên mối quan hệ khó phát triển xa hơn.



Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ năm 2022

Vận trình tổng thể của người tuổi Tỵ trong năm 2022 không khả quan cho lắm. Năm 2022, bạn có thể gặp khó khăn, khó có tin vui về sự nghiệp, sức khỏe hay tình cảm. Nhất là về tài lộc, sao hung tinh khiến tài vận của người tuổi Tỵ bị giảm sút trong năm nay.

Vì vậy, bạn cần chú ý nhiều hơn đến công việc để tránh gặp nhiều tai họa nặng nề.

Nhưng con giáp tuổi Tỵ cũng đừng quá lo lắng vì sau này sẽ có sự xuất hiện của ngôi sao may mắn hóa giải nhiều tai ương, khiến bạn ít gặp rủi ro hơn.

Nhìn chung, vận may của những người tuổi Tỵ trong năm nay chỉ tương đối. Họ có thể nhờ cậy vào sức mạnh của quý nhân để đẩy lùi trở ngại và tạo cho mình cơ hội thăng tiến, cải thiện các mối quan hệ cá nhân.

Con giáp tuổi Tỵ có thể gặp tranh chấp về tình cảm, sa sút cả về sức khỏe. Do đó hãy điều chỉnh tâm lý, đừng xúc động khi hành xử. Bình tĩnh giúp bạn tránh đi nhiều rắc rối.

Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ năm 2022

Vận trình của những người tuổi Ngọ trong năm 2022 cũng tương đối suôn sẻ và lạc quan. Đặc biệt là về tài vận, với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn, con giáp tuổi Ngọ có thể giành được sự giàu có đáng ghen tị trong năm nay. Họ thường xuyên kiếm được nhiều tiền trong việc quản lý tài chính.

Công việc và chuyện tình cảm của người tuổi Ngọc trong năm 2022 hầu hết đều thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, người tuổi Ngọ cũng không được quá bất cẩn. Trong sự nghiệp cần đề phòng những người "miệng nam mô bụng bồ dao găm".

Về phần sức khỏe cũng khá ổn định nên người tuổi Ngựa nên nghỉ ngơi nhiều hơn vào các ngày trong tuần, chăm sóc bản thân và vận động hợp lý.



Nhìn chung, con giáp tuổi Ngọ có vận may khá tốt trong năm 2022. Đặc biệt, sự nghiệp chỉ phát triển vừa phải nên muốn tạo ra đột phá thì bạn phải nỗ lực hơn nữa.

Về tình cảm: Bạn có thể gặp được đối tác tốt.

Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Mùi năm 2022

Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Mùi năm 2022 có nhiều xáo trộn.

Về sự nghiệp: người tuổi Mùi có khả năng thăng tiến vượt bậc, dự báo sẽ được tăng lương, bổng lộc hậu hĩnh.

Tuy nhiên, năm nay, bạn nên đề phòng tiểu nhân để tránh phải hao tài tốn của.

Về mặt tình cảm, con giáp tuổi Mùi may mắn gặt hái được tình yêu đẹp.



Về sức khỏe, người tuổi Mùi có thể gặp tai nạn nên chú ý đến an toàn của bản thân.

Nói chung, năm năm 2022, người tuổi Mùi sẽ nhận được sự chăm sóc của các sao tốt, đường tài lộc vững vàng, đặc biệt là về sự nghiệp và các mối quan hệ. Họ có thể có thu hoạch kép về sự nghiệp và tình duyên.

Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Thân năm 2022

Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Thân trong năm 2022 không mấy lạc quan.

Năm nay, người tuổi Thân có thể phải đối mặt với tình trạng hao tài tốn của, phá sản. Vì vậy con giáp này càng phải cẩn thận đề phòng.

Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng nếu bạn là con giáp tuổi Thân. Mặc dù bạn có thể gặp xui xẻo về đường tài lộc nhưng lại có vận trình tình cảm tương đối suôn sẻ. Đúng kiểu "đen bạc đỏ tình".

Về sự nghiệp: Chỉ cần bạn cẩn trọng thì chuyện xấu cũng không quá nghiêm trọng.



Con giáp tuổi Thân nên thận trọng với các mối quan hệ cá nhân, tránh để người ganh ghét quấy phá. Năm nay dễ hao tài nên người tuổi Thân tránh đầu tư mạo hiểm, đầu tư lớn mà cần quản lý tài chính chặt chẽ sẽ tránh được mất mát lớn.

Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Dậu năm 2022

Đường tài lộc của người tuổi Dậu năm 2022 khá tốt.

Nhưng dù thu nhập không kém, mọi sự ổn thỏa, con giáp tuổi Dậu không nên chủ quan, nhất là vấn đề sức khỏe.

Về tình cảm và sự nghiệp, nhờ được sự trợ giúp của các sao may mắn nên người tuổi Dậu có sự nghiệp hanh thông, nếu biết nắm bắt cơ hội thì thu hoạch không tồi. Năm 2022, người tuổi Dậu ít tin vui về chuyện tình cảm.

Nhìn chung, người tuổi Dậu sẽ có vận số khá tốt trong năm 2022, được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp, tài lộc hanh thông, có bước phát triển tốt.

Chỉ cần bạn phát hiện được sai lầm hay sự quấy phá từ sớm và nhờ quý nhân ra tay hỗ trợ thì rắc rối sẽ không đến.

Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Tuất năm 2022

Năm 2021, người tuổi Tuất xui xẻo cực hạn, năm 2022 sẽ hóa giải thành công mọi việc xấu của năm trước và mở ra may mắn.

Trong năm 2022, con giáp tuổi Tuất gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Vận trình sự nghiệp của bạn có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao, gặp nhiều may mắn.

Con giáp tuổi Tuất có khả năng thăng quan tiến chức trong năm nay, tiền lương cũng tăng tiến. Các vấn đề khác trong cuộc sống đều rất tốt.

Vì vậy, người tuổi Tuất cần làm việc chăm chỉ để nắm bắt vận may và cơ hội của mình, bạn có thể bứt phá, tạo ra bầu trời của riêng mình trong năm 2022.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Tuất cũng không nên quá tự đắc về điều này. Năm nay bạn vẫn có 2 sao hung tinh cản trợ, điều này sẽ phá hủy mối quan hệ của bạn với nhiều người.

Các sao hung tinh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe khiến con giáp tuổi Tuất hay đau ốm, tai nạn. Năm nay, người tuổi Tuất nên cẩn trọng vì bạn có nguy cơ bị động vật cắn, nên tránh xa chó mèo. Đồng thời khi lái xe cần tỉnh táo, thận trọng, ít tham gia các hoạt động vui chơi có tính rủi ro cao.

Con giáp tuổi Tuất nên giải quyết chuyện không vui kịp thời, thường xuyên tâm sự với người thân và bạn bè, chia sẻ để hiểu nhau hơn. Nếu quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi một thời gian để có trạng thái tinh thần tốt hơn.



Vận may, tài lộc của con giáp tuổi Hợi năm 2022

Vận trình tổng thể của người tuổi Hợi trong năm 2022 có sự đan xen tốt và xấu. Năm 2022, người tuổi Hợi có nhiều thăng trầm về đường tài lộc. Dù sự nghiệp, tài lộc, tình cảm hay sức khỏe đều có không ít chuyện xấu.

Năm 2022 là năm không chỉ có cơ hội mà còn là thách thức của con giáp tuổi Hợi. Bạn phải nỗ lực hơn để nắm bắt cơ hội, đối phó thách thức.

Năm 2022, con giáp tuổi Hợi nên hành sự thận trọng, tránh những điều xui xẻo từ miệng mà ra.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi bị các sao hung tinh đe dọa rất nhiều. Nếu bạn kết hôn thì phải giữ thái độ khoan dung, cởi mở, không nói ra ra những lời gây tổn thương bởi vì càng có tình cảm, càng chú ý đến nhau thì lời ác ý càng gây tổn thương sâu.

Để giải trừ ảnh hưởng xấu của các sao xấu thì người tuổi Hợi có thể vui vẻ tham gia các tiệc cưới, tiệc mừng thọ, tiệc sinh nhật và các hoạt động lễ hội khác trong năm 2022. Không khí vui tươi hơn có thể hóa giải hung khí hiệu quả, mang lại may mắn và cải thiện tài chính.

(Theo Sohu. Ảnh minh họa PIXABAY)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!