Khoe bụng bầu 8 tháng, nhan sắc vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng ra sao?

Khi mang bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều chị em gặp phải vấn đề phát tướng, vỡ nét. Tuy nhiên, vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, không góc chết.



Mới nhất, Dianka Zakhidova khoe bộ ảnh "Fashion Mommy" (bà mẹ thời trang) khi mang bầu 8 tháng khiến cư dân mạng vô cùng kinh ngạc.

Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe nhan sắc xinh đẹp khi mang bầu ở tháng thứ 8.

Trong ảnh, Dianka Zakhidova mặc bratop mix cùng quần jeans ống thụng rách gối theo phong cách "phanh cúc" và áo biker jacker "chất lừ". Khi thấy ảnh của vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng bình luận: "Oh My Son so handsome" (Tạm dịch: Ôi con trai tôi đẹp trai quá".

Từ khi mang bầu đến nay, Dianka Zakhidova luôn xuất hiện chỉn chu. Thỉnh thoảng, cô vẫn mang giày cao gót khi tham gia sự kiện.