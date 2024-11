Khởi tố 31 bị can, thu 9,7 tấn xyanua sau tổng kiểm tra mua bán, tàng trữ trái phép chất độc ở TP.HCM

Ngày 12/11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc," thu giữ hơn 9,7 tấn xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit clohidric cùng nhiều tang vật khác. Công an TP cũng đang truy xét đầu mối tiêu thụ xyanua tại nhiều tỉnh, thu hồi 313,5 kg xyanua mua bán trái phép.

Theo nhà chức trách, Công an TP.HCM vừa thực hiện cuộc tổng kiểm tra toàn diện đối với các hoạt động kinh doanh hóa chất nguy hiểm, trong đó đặc biệt là chất độc xyanua, sau khi phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến loại chất độc này. Việc thiếu sót trong quản lý hóa chất đã gây ra một số vụ việc đau lòng, bao gồm án mạng và các vụ tự tử. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch tăng cường phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hóa chất độc hại.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chỉ đạo triển khai Kế hoạch tăng cường phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hóa chất độc hại. Ảnh: CACC

Nhận thấy tình hình mua bán xyanua diễn biến phức tạp, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp triển khai kế hoạch kiểm tra quyết liệt tại các khu vực trọng điểm như chợ hóa chất Kim Biên (quận 5). Từ ngày 25/9/2024, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm xung quanh chợ Kim Biên, đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Công an TP.HCM cũng phối hợp cùng nhiều tỉnh thành thực hiện các cuộc truy quét quy mô lớn. Cụ thể, thành lập 7 Tổ công tác phối hợp công an 11 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Long An; tiến hành khám xét khẩn cấp 43 điểm, làm việc 7 trường hợp, thu hồi kịp thời 135 kg xyanua mà các đối tượng mua bán trái phép từ các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Một số bị can bị khởi tố về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Ảnh: CACC

Kết quả bước đầu này không chỉ ngăn chặn các mối nguy cơ cho sức khỏe và tính mạng của người dân, mà còn góp phần răn đe và nâng cao ý thức của doanh nghiệp, người dân về tính chất nguy hiểm của việc mua bán chất độc hại trái phép.

Công an TP.HCM khuyến nghị người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức phòng ngừa, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hóa chất nguy hiểm, nhằm bảo vệ an toàn chung cho cộng đồng.