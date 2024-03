Khởi tố, bắt tạm giam tài xế nhà xe Phương Trang vượt ẩu khiến hai học sinh tử vong ở Đắk Lắk

Tối 4/3, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Duy Tâm (SN 1982, trú tại TP Hồ Chí Minh), là tài xế nhà xe Phương Trang liên quan đến vụ vượt ẩu khiến hai học sinh tử vong xảy ra vào trưa ngày 3/3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Võ Duy Tâm đã có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quyết định trên được gửi đến Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn.

Như Dân Việt đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h01', ngày 3/3, tại Km 1787+690, đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ Đoàn Kết (xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo đó, vào thời gian trên, đã xảy ra va chạm giữa ô tô khách biển số 51B-307.45 (nhà xe Phương Trang) do Võ Duy Tâm (SN 1982, trú TP Hồ Chí Minh) điều khiển, trên xe chở 16 hành khách lưu thông theo hướng từ TP. Buôn Ma Thuột đi TP Hồ Chí Minh với xe gắn máy biển số 48AD-040.74, trên xe có Huỳnh Đăng Kh. (SN 2006, học sinh trường THPT Phan Chu Trinh, ở huyện Cư Jut) và Phạm Thanh X. (SN 2008, học cùng trường), đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến nam sinh Kh. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; còn em Phạm Thanh X. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, lái xe Võ Duy Tâm điều khiển xe ô tô khách vượt xe sai quy định.