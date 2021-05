Khởi tố, bắt tạm giam tên trộm cuỗm 5 tỷ đồng tại nhà nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh

Hôm nay (10/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ phường 7, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Kẻ đột nhập nhà nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trà Vinh trộm tài sản trị giá 5 tỷ đồng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, chiều 3/5, Tuấn phát hiện nhà ông Phan Thanh Sơn (68 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải) đi vắng nên đột nhập bằng cửa sau.

Tuấn đã dùng xà beng có sẵn tại hiện trường phá khóa vào nhà, sau đó lục lọi tìm tài sản. Tuấn đã cạy két sắt lấy đi 66 lượng vàng, 35.000 USD, tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Trước khi rời khỏi hiện trường với số tài sản lớn, Tuấn đã uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà. Số tài sản trộm được, Tuấn trả nợ, mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, quá trình điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do dấu vết thu lượm tại hiện trường rất ít. Qua sàng lọc hàng trăm đối tượng ở Trà Vinh và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã có đủ chứng cứ, tài liệu để bắt giữ thủ phạm sau 4 ngày xảy ra vụ trộm.

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Tuấn đã có 3 tiền án (1 tiền án hiếp dâm, 2 tiền án trộm cắp tài sản) và nghiện ma túy.