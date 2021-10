Khởi tố, bắt tạm giam "thầy mo" giết người phụ nữ cướp tài sản

Ngày 24/10, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Hải Đăng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu - cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Triệu Văn Phúc (SN 1981, trú tỉnh Lào Cai, làm nghề thầy mo) để điều tra các tội giết người, cướp tài sản và vu khống.

Đối tượng Triệu Vạn Phúc bị bắt giữ tại cơ quan Công an tỉnh Lai Châu.

Trước đó, như Dân trí đã đưa, sáng 11/10, một người dân xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu phát hiện chị Chéo Mỹ N. (SN 1972, người địa phương) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khu rừng thuộc bản Song Lảng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một chiếc gùi (lu cở) nhựa màu xanh, một mảnh nylon màu trắng, một đôi dép nhựa, một chiếc kẹp tóc. Khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu bị tổn thương do tác động của ngoại lực. Pháp y kết luận, trong máu và phủ tạng có thành phần Alcaloid (là thành phần độc tố có trong lá ngón).

Qua điều tra người nhà chị N. cho biết, trước khi tử vong người phụ nữ này đã liên hệ với nhiều người quen vay tiền mặt và mượn vàng, bạc có trị giá khoảng trên 200 triệu đồng mang đi thuê thầy mo làm lễ cúng.

Đối tượng Phúc chỉ chỗ cất giấu vàng, bạc và tài sản của nạn nhân.

Tuy nhiên khi phát hiện thi thể chị N., gia đình cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức truy tìm tài sản chị N. mang theo nhưng không thấy.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với hành vi giết người, cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, huy động tối đa lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án.

Qua rà soát, sàng lọc xác minh, ngày 12/10, ban chuyên án xác định Triệu Vạn Phúc (SN 1981 trú tại bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) là kẻ gây án.

Phúc là đối tượng hành nghề thầy mo đi làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc Dao, thường xuyên đến địa bàn huyện Sìn Hồ, có nhiều biểu hiện bất thường.

Cơ quan Công an dẫn giải Phúc để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Ban đầu, Phúc quanh co, phủ nhận hành vi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ công an đưa ra, đối tượng hết đường chối cãi. Y khai nhận, biết việc chị Chéo Mỹ N. là người có điều kiện kinh tế cần tìm thầy cúng để giải quyết việc tranh chấp đất nương do tổ tiên để lại nên đã nảy sinh ý định lừa nạn nhân gom tài sản để làm lễ, sau đó giết nạn nhân chiếm đoạt.

Để thực hiện kế hoạch, Triệu Vạn Phúc đã yêu cầu chị N. chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn gồm: 16,2kg bạc, 8 chỉ vàng, 36 triệu đồng; 3 gói gạo, 3 chiếc búa, 3 lá cây "cấm kia"...

Ngày 6/10, khi được chị N. đưa cho số tiền 22 triệu đồng, thông báo đã chuẩn bị được những tài sản theo yêu cầu, Phúc lên khu rừng thuộc bản Đội 4, xã Hồ Thầu tìm cây lá ngón mang về nhà nấu lấy nước pha với rượu cho vào chai nhựa.

Đến ngày 10/10, Triệu Vạn Phúc mang theo chai nước nấu cây lá ngón và hẹn chị N. lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ làm lễ cúng giải quyết việc cho chị.

Trong quá trình làm lễ, Phúc lừa chị N. uống nước lá ngón. Khi thấy chị N. nằm bất động, Phúc đã cướp chiếm đoạt toàn bộ số tài sản của nạn nhân mang về nhà chôn giấu ở nương trồng chè của gia đình.

Trước khi bị bắt, hung thủ còn "bình thản làm lễ cúng cho nạn nhân". Khi bị nghi ngờ, Phúc thách thức công an, đồng thời phao tin vu khống đổi cho hai người khác là kẻ giết nạn nhân N.