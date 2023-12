Khởi tố đối tượng lái xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nam Khởi tố đối tượng lái xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nam

Ngày 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Huân về tội “giết người" do liên quan đến vụ việc lái xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông.