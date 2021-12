Khởi tố Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An.